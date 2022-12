Sibanye-Stillwater: Wertpapierhandel durch ein Verwaltungsratsmitglied

Name RP Menell

Position Leitender unabhängiger nicht-exekutiver Direktor

Unternehmen Sibanye Stillwater

Datum des Vorgangs 2. Dezember 2022

Art des Interesses Direkt und nutzbringend

Art der Transaktion Verkauf von Aktien auf dem Markt

Anzahl der Aktien 5 000

Klasse der Sicherheit Ordentliche Aktien

Marktpreis pro Wertpapier R47.34

Gesamtwert R236 700

Johannesburg, 5. Dezember 2022 - Sibanye-Stillwater , (Tickers JSE: SSW und NYSE: SBSW) gibt in Übereinstimmung mit den Paragraphen 3.63 bis 3.74 der JSE Limited Listings Requirements Folgendes bekannt:Gemäß Absatz 3.66 der Börsenzulassungsvorschriften wurde die erforderliche Genehmigung für den Handel mit den oben genannten Wertpapieren eingeholt.Sibanye-Stillwater ist ein multinationaler Bergbau- und Metallkonzern mit einem breit gefächerten Portfolio von Bergbau- und Verarbeitungsbetrieben sowie Projekten und Investitionen auf fünf Kontinenten. Die Gruppe ist außerdem einer der weltweit führenden Anbieter von autokatalytischem PGM-Recycling und hält Beteiligungen an führenden Minenaufbereitungsanlagen. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.sibanyestillwater.com.E-Mail: ir@sibanyestillwater.comJames Wellsted, Geschäftsführender Vizepräsident: Investor Relations und UnternehmensangelegenheitenTel: +27 (0) 83 453 4014Website: www.sibanyestillwater.comYouTube: www.youtube.com/channel/UCl9UZT87nncSvSvJ8i7az8QIn Europa:Swiss ResourceCapital AGJochen Staiger & Marc Ollingerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.chEingetragen in der Republik SüdafrikaRegistrierungsnummer 2014/243852/06Aktiencodes: SSW (JSE) und SBSW (NYSE)ISIN - ZAE000259701Emittenten-Code: SSW("Sibanye-Stillwater", "das Unternehmen" und/oder "die Gruppe")Eingetragene Anschrift:Constantia BüroparkBridgeview House - Gebäude 11 - ErdgeschossCnr 14th Avenue & Hendrik Potgieter RoadPark Weltevreden - 1709Postanschrift:Privater Beutel X5 - Westonaria - 1780Tel +27 11 278 9600 - Fax +27 11 278 9863Website: www.sibanyestillwater.comSponsor: J.P. Morgan Equities South Africa Proprietary Limited