Gold fällt unter 1.800 $

Unerwartet gute US-Daten gaben dem Dollar jüngst Auftrieb und erhöhten die Unsicherheit über die Stärke der US-Wirtschaft und die Reaktion der US-Notenbank darauf. Die Metallmärkte gerieten dadurch ein weiteres Mal unter Druck und der Goldpreis reagierte mit einem Rückgang unter das Niveau von 1.770 USD.Wie investing.com berichtet, stieg der US-Dollar am gestrigen Montag zum ersten Mal seit vier Sitzungen und erholte sich von einem Fünfmonatstief, nachdem die neuesten Wirtschaftsdaten zeigten, dass einige Bereiche der Wirtschaft deutlich über den Erwartungen lagen, was wiederum den Inflationsdruck stärken könne. Durch dieses Szenario könnte die Fed sich dazu veranlasst sehen, die Zinsen länger als erwartet anzuheben."Steigende Zinssätze haben die Goldpreise in diesem Jahr am stärksten belastet, da die höheren Renditen von Schuldtiteln die Opportunitätskosten des Goldbesitzes in die Höhe trieben. Das gelbe Metall hat sich zwar von seinen in diesem Jahres verzeichneten Tiefstständen erholt, seine Aussichten werden jedoch nach wie vor durch die Ungewissheit über die Entwicklung der US-Zinssätze beeinträchtigt", heißt es im Artikel.© Redaktion GoldSeiten.de