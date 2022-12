Die Wirtschaft verändert sich

"Then you better start swimmin'

Or you'll sink like a stone

For the times they are a-changin' "

- Bob Dylan, "The Times They Are A-Changin'"

Der Wandel ist beständig, in der Wirtschaft und in allen anderen Bereichen. Wir sprechen oft darüber. Doch wenn wir davon sprechen, dass sich die Wirtschaft verändert, meinen wir in der Regel, dass sich der Zustand der Wirtschaft ändert - von Expansion zu Rezession, von Deflation zu Inflation, von Aufschwung zu Entwicklung usw. Das ist etwas anderes als Veränderungen in der tatsächlichen Struktur der Wirtschaft.Doch ich denke, dass wir genau an diesem Punkt angelangt sind. Die "neue Wirtschaft", mit der wir es in den 2020er Jahren zu tun haben werden, wird nicht nur eine intensivere Version der alten sein. Sie wird sich grundlegend von der alten unterscheiden - eine tiefgreifende, unumkehrbare und schnelle Entwicklung, der sich niemand entziehen kann.Wir kritisieren die Beamten der Federal Reserve, und das zu Recht, denn sie haben viele unserer Probleme verursacht. Das Gleiche gilt für Politiker. Aber so mächtig sie auch sein mögen, Zentralbanken und Regierungen haben dennoch Grenzen. Sie können Anreize für Verhalten schaffen, aber sie können es nicht immer kontrollieren.Bob Dylan schrieb "The Times They Are A-Changin'" 1963 in der Hoffnung, es würde ein Protestsong, die Hymne einer sozialen Bewegung werden. Eine Bewegung gegen was? Nicht gegen den Vietnamkrieg, der zu diesem Zeitpunkt noch im Gange war. Später sagte er, er habe eher an die Bürgerrechtsbewegung gedacht. Aber dann geschah die Ermordung Kennedys, LBJ weitete den Krieg aus, Proteste gegen die Wehrpflicht brachen aus, und das Lied bekam eine neue Bedeutung.Dies ist wichtig zu wissen. Wir können wissen (bei Dylan war es vielleicht eher ein "Gefühl"), dass ein Wandel bevorsteht, ohne die Einzelheiten zu kennen. "Die Zeiten", an die Dylan dachte, entwickelten sich in den späten 1960er Jahren zu etwas viel Größerem. Eine Vielzahl von Themen verschmolz zu einer turbulenten Zeit des Wandels. Sechzig Jahre später sind die Themen andere. Sie sind nicht nur wirtschaftlicher Natur. Die wirtschaftlichen Themen berühren jedoch jeden auf irgendeine Weise, und deshalb werden wir uns heute damit befassen.Das Schöne an der Wirtschaft ist, dass wir manchmal harte Daten sehen, die wichtige Veränderungen aufzeigen. Wir können die Bedeutung natürlich nicht erkennen, aber wir können sehen, dass etwas nicht stimmt. Hier ist zum Beispiel ein Chart, der die schlimmsten historischen Rückgänge des S&P 500 Index (die grauen Balken) seit 1960 und die Renditen von Staatsanleihen für den gleichen Zeitraum zeigt.Dies veranschaulicht sehr schön, warum Anleger so oft zwischen Aktien und Anleihen diversifizieren. Anleihen steigen immer dann, wenn Aktien eine schwierige Phase durchlaufen. Das hat jedes Mal wunderbar funktioniert... bis jetzt. In diesem Jahr sind die Anleihen bisher noch stärker gefallen als die Aktien. Das ist ein Problem für "ausgewogene" Portfoliostrategien wie 60/40. Aber noch wichtiger ist, dass der Zusammenbruch dieser einst so zuverlässigen Beziehung auf etwas Größeres hindeutet. Was hat die Aktien- und Anleihekurse in diesem Jahr gleichzeitig so stark beeinträchtigt?Die offensichtliche Antwort ist die Inflation und die damit einhergehenden politischen Veränderungen, COVID und die weltweite Reaktion darauf sowie die kriegsbedingten Störungen im Energiebereich. Die Abschaffung übermäßiger geld- und fiskalpolitischer Anreize traf die Preise von Vermögenswerten, die stärker gestiegen waren, als sie hätten steigen müssen. Wir sehen eine gewisse Verbesserung, so dass einige eine Rückkehr zum "Normalzustand" vor COVID erwarten. Ich bin mir da nicht so sicher. Bei den Wohnimmobilien zeigt sich ein anderes Muster. Hier ist der S&P CoreLogic Case-Shiller US National Home Price Index (der übrigens auch einen Preis für den längsten Indexnamen gewinnen sollte).Wie man so schön sagt, ist alles eine Frage der örtlichen Gegebenheiten, daher kann Ihre Region anders aussehen. Dieser nationale Benchmark zeigt, dass sich die Immobilienpreise zwischen 2013 und 2022 in etwa verdoppelt haben, in letzter Zeit aber wieder zurückgehen. Auch hier ist also ein geringerer Inflationsdruck festzustellen, dennoch bleiben Häuser und Wohnungen recht teuer. Auch bei den Wohnungsmieten ist eine kleine Umkehr zu beobachten. Apartment List unterhält einen nationalen Mietspiegel, der für die letzten drei Monate Rückgänge ausweist.Die Inflationsdaten versuchen widerzuspiegeln, dass sich die Mieten nur ändern, wenn Menschen umziehen oder ihre Mietverträge verlängern, was in der Regel jährlich geschieht. Diese Abschwächung wird sich nur langsam auf CPI und PCE auswirken, vorausgesetzt, sie hält an, was wir nicht wissen (aber der Markt geht davon aus). Eine Rezession, die eine höhere Arbeitslosigkeit und ein geringeres Lohnwachstum mit sich bringt, würde die Mietpreise wahrscheinlich nach unten drücken, aber auch das Angebot ist in vielen Bereichen unzureichend.Energie, Wohnen und die meisten anderen Lebenshaltungskosten haben einen gemeinsamen Nenner: eine begrenzte Aufweichung. Ich erwarte nicht, dass die nominalen Preise von 2019 für fast alles wieder erreicht werden. Und beachten Sie das Wort "erwarten". Erwartungen sind wichtig, weil sie das Verhalten steuern. Wenn unsere kollektive Psychologie uns jetzt sagt, dass wir allgemein steigende Preise erwarten, anstatt der stetig fallenden Preise seit den 1990er Jahren (mit Ausnahmen wie Mieten und Gesundheitsversorgung), dann befinden wir uns in einem anderen wirtschaftlichen Spiel.