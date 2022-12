Gold der Top-Performer unter den Rohstoffen im Jahr 2023?

Wie Kitco berichtet, geht Bloomberg Intelligence laut seinem jüngsten Ausblick davon aus, dass sich Gold im nächsten Jahr als der Rohstoff mit der besten Preisentwicklung herausstellen könnte. Begründet wird die Annahme unter anderem damit, dass die Zentralbanken nach ihren aggressiven Straffungszyklen, die das Jahr 2022 prägten und die Preisentwicklung von Gold begrenzten, zu einer Lockerung übergehen könnten."Unser Basisszenario geht von einem globalen deflationären Reset aus, der die Straffung durch die Zentralbanken in eine Lockerung umkehren wird, was den Goldpreis stützen würde", wird Mike McGlone, Senior Macro Strategist bei Bloomberg Intelligence zitiert. "Gold scheint bereit zu sein, im Jahr 2023 ein Top-Performer unter den Rohstoffen zu sein, wenn die Welt in eine Rezession eintritt."Die Experten gehen davon aus, dass die aggressive Straffung der Federal Reserve bald enden wird, was zu einem schwächeren US-Dollar führen dürfte. Zudem gebe es eine zunehmende Diskrepanz zwischen den Goldpreisen in US-Dollar und den Goldpreisen in Euro und Yen, was als positives Zeichen für das Edelmetall gewertet werden könne.Ein großes Risiko für Gold wäre laut McGlone im kommenden Jahr indes eine überraschende Erholung des Wirtschaftswachstums, möglicherweise ausgelöst durch China. Eine solche Entwicklung wäre für Industriemetalle von Vorteil, nicht aber für Gold.© Redaktion GoldSeiten.de