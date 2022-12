Clem Chambers  Wie geht es für Kryptos (und Gold) weiter?

Daniela Cambone sprach für Stansberry Research am Montag mit Clem Chambers über dessen Einschätzung zur aktuellen Situation an den Finanzmärkten. Der CEO des Blockchain-Forschungs- und Entwicklungsunternehmens Online Blockchain, glaubt, dass die jüngste Krise den Kryptomarkt viel länger belasten könnte, als die meisten Menschen glauben.Chambers glaubt, dass der Zusammenbruch von FTX den Wert vieler Kryptowährungen auf dem Markt zurückgehen lassen könnte, einschließlich des weltweit beliebtesten Krypto-Assets: "Bitcoin steigt wie eine Rakete und fällt wie ein Stein.[...] Die Dominosteine werden einer nach dem anderen fallen. Wir könnten Bitcoin im Bereich von 8.000 Dollar sehen."Der Experte ist zudem der Meinung, dass die aggressive Zinserhöhungspolitik der Federal Reserve die Märkte ebenfalls beeinträchtigt: "Es fühlt sich immer noch so an, als würden wir ein Loch in die Weltwirtschaft graben".Chambers geht zudem davon aus, dass die Märkte auch in den kommenden Jahren durch die anhaltende Inflation in Verbindung mit den geopolitischen Auswirkungen des Krieges zwischen Russland und der Ukraine leiden könnten. "Wir haben in den nächsten zwei bis vier Jahren einen wirklich schlechten Weg vor uns."Der Goldpreis dürfte seiner Meinung nach extrem anziehen, wenn der Krieg in der Ukraine beendet werde. Denn bis dahin sei Russland gezwungen, sein Gold zu verkaufen, um den Krieg zu finanzieren.© Redaktion GoldSeiten.de