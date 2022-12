Wahrheitsbomben, Ukraine riskiert viel & die irre Energie-Wende

Die "Twitter Files" schlagen weiter hohe Wellen. Musk hat u.a. bestätigt, daß im US-Präsidentschaftswahlkampf 2020 wichtige Informationen zu Hunter Bidens Laptop zensiert und unterdrückt wurden, da sie möglicherweise wahlentscheidend waren. Auch bei der Initiierung des "arabischen Frühlings" spielte Twitter eine große Rolle. Cui bono?Die Regierung Neuseelands bestätigt, Zugriff auf Löschseiten von Facebook und Instagram zu haben, um unliebsame "Disinformation" zu unterdrücken. Echte Meinungsfreiheit besorgt die EU, die Musk droht.Angriffe auf russische Luftwaffenbasen, die weit von der Grenze zur Ukraine entfernt sind, vermutlich von der Ukraine ausgeführt, veranlassen Rußland zu umfangreichen Angriffen auf kritische Infrastruktur in der Ukraine. Wo bleiben Verhandlungen?In Deutschland scheitert die "Energie-Wende" täglich mehr. Mangel an Wind und Sonne führen zum starken Einsatz von Kohle, so daß deutscher Strom derzeit "schmutziger" ist als solcher aus China. Vielleicht bringen ja E-Autos als Stromspeicher die Lösung!?© Jan KneistM & M Consult UG (hb)