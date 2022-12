Platin - Aufwärtstrend steht auf der Kippe

Der Platinpreis befindet sich seit dem Ausbruch aus einer mehrmonatigen Dreiecksformation Anfang November in einem frischen Aufwärtstrend, der in der Spitze schon bis 1.057 USD führte. Allerdings vergaben die Bullen in der letzten Woche nach einer Korrektur die Chance, diese Marke im Rahmen eines weiteren Anstiegs zu überwinden. So entstand ein potenzielles Doppeltop, von dem sich der Kurs des Edelmetalls in den letzten Tagen immer weiter entfernt hat. Aktuell erreicht Platin wieder den Support bei 988 USD.Auf dem aktuellen Niveau, spätestens jedoch bei 974 USD, sollten die Bullen die Korrekturphase jetzt beenden, um eine kurzfristige Trendwende zu vermeiden. Allerdings müssten sie dann auch zügig über 1.032 USD zurückfinden, um das Doppeltop zu neutralisieren. Oberhalb von 1.057 USD käme es theoretisch zu einem massiven Kaufsignal mit einem ersten Ziel bei 1.103 USD.Bricht Platin dagegen auch unter 974 USD ein, wäre ein Abverkauf bis 938 USD zu erwarten. Dort könnte der Anstieg der letzten Wochen langsam in eine neue Runde gehen. Darunter käme es dagegen zu weiteren Verlusten bis 908 USD und somit zum vorläufigen Ende der Aufwärtstrendphase.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG