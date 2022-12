Schlüsselniveaus für Gold & Silber 2023

Die Edelmetalle erreichten die Widerstandsniveaus, die wir vor einer Woche erwähnt hatten, gingen zu Beginn der Woche jedoch etwas zurück. Die Edelmetalle erholten sich gemeinsam mit dem allgemeineren Markt. Es braucht eine Übergangsphase, in der sie real betrachtet anführen und abliefern. Doch ich schweife ab.Werfen wir einen Blick auf die Schlüsselniveaus dieser Märkte, angefangen mit Gold. Das gelbe Edelmetall änderte seinen Kurs, nachdem es seinen 200-tägigen und 400-tägigen gleitenden Durchschnitt knapp über 1.800 Dollar erreichte. Anfängliche Unterstützung liegt bei 1.735 Dollar, mit stärkerer Unterstützung bei etwa 1.680 Dollar. Wenn Gold 1.735 Dollar verliert, sollten wir auf einen Test des oberen 1.600-Dollar-Bereichs achten. Das Verhältnis zwischen Gold und S&P 500 bewegte sich in den letzten neun Monaten seitwärts. Ein Schub nach oben, während alle Märkte rückläufig sind, wäre ein bullisches Omen für die Edelmetalle für die nächsten 12 Monate.Silber erreichte seinen 400-tägigen gleitenden Durchschnitt und änderte dann seinen Kurs. Die nächsten Unterstützungsniveaus liegen bei 20,75 Dollar und 19,75 Dollar. Silber hat sich in den letzten Monaten überdurchschnittlich gut entwickelt, was ein gutes Zeichen für den Sektor ist. Doch Silber könnte sich eine Zeit lang schlechter als Gold entwickeln, wenn eine Rezession eintritt und sich der S&P 500 hin zu und unter 3.500 bewegt.Der GDX und GDXJ änderten ihre Kurse bei starken Widerstandszielen von 30 Dollar und 37 Dollar. Der GDX besitzt Unterstützung bei 25 Dollar und 26,75 Dollar, während der GDXJ Unterstützung bei 29 und 31,50 Dollar hat.Der Rebound der Bergbauunternehmen ist besser mit den Rebounds Ende 2000, Mitte 2005 und im Sommer 2018 zu vergleichen als mit den Rebounds 2008, 2016 und 2020. Der GDX hat sich seit seinem Septembertief um knapp 40% erholt. Nach einer ähnlichen Erholung von den Tiefs 2000, 2005 und 2020, korrigierten die Goldaktien jeweils um etwa 20%, 15% und 15%. Ein Rückgang um 15% von der Spitze bringt den GDX in den 25-Dollar-Bereich. Die Länge und Stärke einer Korrektur könnte davon abhängen, wie schnell die Fed den Kurs ändert und wie bald der Aktienmarkt droht, seine Tiefs erneut zu testen. Diese Faktoren könnten die Edelmetalle anfänglich treffen, doch würden den Beginn eines echten Bullenmarkts einläuten.© Jordan Roy-ByrneDieser Artikel wurde am 7. Dezember 2022 auf www.thedailygold.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.