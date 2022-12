Golden Rim Resources kündigt Wechsel des Chairman an

7. Dezember 2022 - Der westafrikanische Goldexplorer Golden Rim Resources Ltd. (ASX: GMR, Golden Rim oder Unternehmen) teilt mit, dass Chairman Herr Adonis Pouroulis das Unternehmen über seine Absicht informiert hat, in naher Zukunft von seinem Amt zurückzutreten, um sich anderen Interessen zu widmen.Das Unternehmen hat ein Verfahren zur Ernennung eines geeigneten Nachfolgers für Herrn Pouroulis eingeleitet. Der Rücktritt von Herrn Pouroulis wird nach Erwartung des Unternehmens spätestens wirksam, nachdem sein Nachfolger gefunden wurde.Herr Pouroulis trat dem Board of Directors des Unternehmens im Januar 2020 bei. Chief Executive Officer Tim Strong dankte Herrn Pouroulis für seine Beiträge zum Unternehmen und meinte:Im Namen aller Stakeholder möchte ich diese Gelegenheit nutzen, um Adonis für seinen Einsatz und seine Führungsrolle in den letzten drei Jahren zu danken. Er war ein wichtiger Teil des Einstiegs von Golden Rim in Guinea und seine Führungsqualitäten werden uns im Board fehlen. Wir wünschen ihm alles Gute für die Zukunft.Wir haben hier bei Golden Rim ein hervorragendes Team und verfügen über eine starke Kultur und einen hochwertigen Vermögenswert in Kada. Aufgrund meiner anderen beruflichen Verpflichtungen bin ich nicht in der Lage, das Amt des Chairman von Golden Rim weiterzuführen. Ich bleibe ein unterstützender Aktionär und sehe dem Erfolg des Unternehmens entgegen.ABN 39 006 710 774Tim Strong, Chief Executive Officer+61 3 8677 0829info@goldenrim.com.auIn Europa:Swiss Resource Capital AGJochen Staiger & Marc OIllingerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.chDiese Meldung wurde vom Board von Golden Rim Resources Ltd. zur Veröffentlichung freigegeben.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au der auf der Firmenwebsite!