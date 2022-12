Öltankertagesraten werden durch das EU-Verbot für russisches Rohöl unterstützt

In den letzten 12 Monaten sind die Raten in der weltweiten Containerschifffahrt stetig auf ihre langfristigen Durchschnittswerte gesunken, da sich die Engpässe in der Lieferkette verringert und die Rückstaus in den Häfen aufgelöst haben. In einem anderen Segment der Frachtschifffahrtsbranche explodieren die Tagestarife nun auf Rekordniveau. Sogenannte schmutzige Tanker, d. h. solche, die Rohöl transportieren, verlangen mehr als 100.000 Dollar am Tag für ihre Dienste, da die internationalen Sanktionen gegen Russland die Schiffe - darunter Suezmaxe, Aframaxe und sehr große Rohöltanker (VLCC) - zwingen, längere und umständlichere Routen zu nehmen.Frachtschiffe, die früher den Nordseehafen Rotterdam über die Ostsee belieferten, müssen nun nach China, Indien und in die Türkei fahren, die doppelt oder dreimal so weit entfernt sind. Alle drei asiatischen Länder haben erklärt, dass sie weiterhin russisches Öl kaufen werden. Der Baltic Exchange Dirty Tanker Index, der die Schifffahrtsraten auf 12 internationalen Routen misst, ist in den 12 Monaten bis Ende November um 243% gestiegen.Wie hoch könnten die Preise also steigen? Laut Omar Nokta, einem Schifffahrtsanalysten bei Jefferies, könnten sie auf 150.000 bis 200.000 Dollar am Tag steigen. Wir sind schon fast am Ziel. Der Aframax-Tagessatz für die Verschiffung von Öl vom Schwarzen Meer ins Mittelmeer erreichte laut Compass Maritime in der Woche zum 18. November einen astronomischen Wert von 145.000 Dollar am Tag.In dieser Woche haben die 27 Länder der Europäischen Union (EU) offiziell die Einfuhr von Rohöl aus Russland, dem zweitgrößten Ölproduzenten der Welt, verboten, und am 5. Februar 2023 wird ein Verbot für alle russischen Ölprodukte erlassen. Dies wird zu einer weiteren Störung der globalen Handelswege führen und die Preise noch weiter in die Höhe treiben. Wie Sie unten sehen können, sind die europäischen Einfuhren von russischem Öl seit Anfang 2022, als das Land in die Ukraine einmarschierte, bereits drastisch zurückgegangen. Vor dem Verbot waren die Niederlande der einzige verbleibende europäische Bestimmungsort für Lieferungen außerhalb des Mittelmeer- und Schwarzmeerbeckens. Um den Verlust russischer Lieferungen auszugleichen, wird Norwegen im Januar eine Rekordmenge an Nordseeöl verschiffen, berichtet Bloomberg.Aufgrund veränderter Schifffahrtsrouten dürfte die Nachfrage nach Öltankern laut Clarkson Research auf ein Niveau steigen, das seit drei Jahrzehnten nicht mehr erreicht wurde. Die in Großbritannien ansässige Gruppe prognostiziert, dass die Anzahl der Tonnenmeilen - definiert als eine Tonne Fracht je Meile - im nächsten Jahr um 9,5% steigen könnte. Dies wäre der größte jährliche Anstieg seit 1993. Die Volumina haben bereits das Niveau vor der Pandemie erreicht, wobei die Volumina von VLCCs und Aframaxe zum ersten Mal seit dem zweiten Quartal 2020 über denen von 2019 liegen.Die Raten werden auch durch die Tatsache gestützt, dass die Öltanker in einem historisch niedrigen Tempo ersetzt werden. Im Juli meldete Clarksons, dass die Neubaubestellungen für Containerschiffe zum ersten Mal die für Tankschiffe übertrafen. Während sich der weltweite Auftragsbestand für Containerschiffe auf 72,5 Millionen Leergewicht-Tonnen (dwt) belief - ein Maß dafür, wie viel Gewicht ein Schiff transportieren kann -, lag der Auftragsbestand für Rohöl- und Ölproduktentanker bei 34 Millionen dwt, einem neuen Rekordtief.Dies hat zu massiven Einnahmen und Nettoerträgen beigetragen, die die Reedereien in einer starken Position halten dürften, auch wenn die Containerpreise zurückgegangen sind. Letzte Woche erklärte der Präsident von Mitsui O.S.K. Lines, Takeshi Hashimoto, gegenüber Analysten von JPMorgan, dass er davon ausgeht, dass die Gewinne aufgrund des Geschäfts mit Flüssigerdgas (LNG) sowie Trockenmassengutfrachtern und -tankern des Unternehmens stark bleiben werden. Frontline, die viertgrößte Öltankschifffahrtsgesellschaft, meldete für das dritte Quartal einen Nettogewinn von 154,4 Mio. USD, verglichen mit geschätzten 108,5 Mio. USD. Unten sehen Sie, wie die Einnahmen von Unternehmen wie International Seaways, Ardmore Shipping und Scorpio Tankers in die Höhe geschnellt sind.Während der S&P 500 im Jahresverlauf noch immer um mehr als 14% gefallen ist, haben die Aktien mehrerer Öltanker in den letzten Tagen neue Höchststände erreicht. Dazu gehören Ardmore, International Seaways und Euronav. Teekay Tankers ist seit Jahresbeginn um 226% gestiegen, während Scorpio im gleichen Zeitraum um 323% zugelegt hat. Werden diese Erträge anhalten? Das kann ich natürlich nicht sagen, aber die strukturelle Unterstützung scheint in nächster Zeit nicht zu schwinden.© Frank HolmesDer Artikel wurde am 5. Dezember 2022 auf www.usfunds.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.