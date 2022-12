World Gold Council: Gold-Ausblick 2023 - Die Weltwirtschaft am Scheideweg

Eine leichte Rezession und schwächere Gewinne sind seit jeher positiv für Gold – eine weitere Abschwächung des Dollars bei zurückgehender Inflation könnte Gold stützen

Geopolitisches Unruhepotenzial dürfte Gold weiterhin zu einer wertvollen Absicherung von Tail-Risiken machen

Das chinesische Wirtschaftswachstum dürfte sich im nächsten Jahr verbessern und die Goldnachfrage der Verbraucher ankurbeln

Langfristige Anleiherenditen werden wahrscheinlich hoch bleiben, aber auf einem Niveau, das Gold in der Vergangenheit nicht beeinträchtigt hat

Druck auf Rohstoffe infolge einer sich verlangsamenden Wirtschaft wird Gold im ersten Halbjahr wahrscheinlich Gegenwind bescheren

Frankfurt/London, 8. Dezember 2022 – Der World Gold Council hat heute seinen Gold-Ausblick für das Jahr 2023 veröffentlicht. Die Weltwirtschaft befindet sich an einem Scheideweg, nachdem sie sich im vergangenen Jahr verschiedenen Turbulenzen ausgesetzt sah. Die größte ging von den Zentralbanken aus, die ihren aggressiven Kampf gegen die Inflation verstärkten.In Zukunft wird dieses Zusammenspiel zwischen Inflation und Interventionen der Zentralbanken entscheidend sein für die Perspektiven im Jahr 2023 sowie für die weitere Entwicklung des Goldpreises.Der wirtschaftliche Konsens geht von einem schwächeren globalen Wachstum aus, das einer kurzen, möglicherweise lokal begrenzten Rezession gleichkommt. Überdies geht man von einer sinkenden, aber dennoch erhöhten Inflation aus sowie dem Ende der Zinserhöhungen in den meisten Industrieländern.Dieses Umfeld bringt sowohl Gegen- als auch Rückenwind für Gold mit sich. Unsere wichtigsten Schlussfolgerungen:Allerdings sind die allgemeinen Erwartungen für 2023 mit einem außergewöhnlich hohen Maß an Unsicherheit verbunden. Wenn die Zentralbanken beispielsweise die Geldpolitik stärker als nötig straffen, könnte dies zu einem stärkeren und umfassenderen Abschwung führen. Ebenso könnte eine abrupte Kehrtwende der Zentralbanken, d. h. ein Stopp oder eine Rücknahme der Zinserhöhungen, bevor die Inflation unter Kontrolle ist, die Weltwirtschaft an den Rand einer Stagflation treiben. Gold hat in der Vergangenheit positiv auf solche Situationen reagiert.Sollten Sie weitere Informationen wünschen, steht der World Gold Council gerne für ein Interview zur Verfügung.Den ausführlichen Gold-Ausblick des World Gold Council finden Sie hier