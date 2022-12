Goldaktien freundlicher, Razzia als PR-Aktion

Gewinn im Jahr 2017: 0,5% (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)

Gewinn im Jahr 2018: 0,6% (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)

Gewinn im Jahr 2019: 55,7% (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)

Gewinn im Jahr 2020: 12,1%

Verlust im Jahr 2021: 2,2%

Verlust im Jahr 2022: 8,7%

Verlust im Jahr 2017: 15,1%

Verlust im Jahr 2018: 9,2%

Gewinn im Jahr 2019: 81,2% (bester Rohstofffonds auf 1-, 3- und 5-Jahressicht (Quelle: Euro)

Gewinn im Jahr 2020: 19,6%

Verlust im Jahr 2021: 12,2%

Verlust im Jahr 2022: 11,6%

Verlust im Jahr 2017: 8,4%

Gewinn im Jahr 2018: 17,7%

Gewinn im Jahr 2019: 36,2%

Gewinn im Jahr 2020: 40,2%

Gewinn im Jahr 2021: 8,5%

Verlust im Jahr 2022: 13,7%

Der Goldpreis verbessert sich im gestrigen New Yorker Handel von 1.775 auf 1.787 $/oz. Heute Morgen entwickelt sich der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong seitwärts und notiert aktuell mit 1.786 $/oz um 14 $/oz über dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien können weltweit zulegen.3.000 Einsatzkräfte führen eine Razzia gegen ein Reichsbürgernetzwerk durch und durchsuchen 137 Objekte von 52 Beschuldigten. Bild.de: "Sie planten einen Putsch in Deutschland". "Mehrere der Personen sollen nach BILD-Informationen sogar im Besitz von legal erworbenen Waffen sein".In Deutschland gibt es 5,5 Mio registrierte legal erworbene Waffen. Alle Besitzer befinden sich damit im Verdacht, Reichsbürger zu sein und einen Putsch in Deutschland geplant zu haben.Die Bundestagsabgeordnete Martina Renner: "Die Razzia wirkt wie eine PR-Aktion". "Mehrere Medien kannten schon seit zwei Wochen die Namen der Beschuldigten, ihre Adresse und den geplanten Zeitpunkt des Zugriffs“ (Quelle: nt-tv.de).ZDF-Mittagsmagazin: "Bei einer bundesweiten Razzia im Reichsbürger-Milieu wurden 25 Personen wegen Terrorverdachts festgenommen, darunter ehemalige Bundeswehrsoldaten und Polizisten sowie eine frühere AfD-Abgeordnete, die als Richterin tätig ist".Andreas Speit, Rechtsextremismus-Experte im ZDF: "Wir haben es hier mit Personen zu tun aus dem adeligen Milieu, aus dem AfD-Spektrum und tatsächlich auch aus den Sicherheitsstrukturen der Bundesrepublik" (Quelle: https://www.zdf.de/nachrichten/politik/razzia-reichsbuerger-muench-haldenwang-100.html)CDU-Sicherheitspolitiker Roderich Kiesewetter: "Zugleich stellt sich die Frage, ob angesichts der Dimension der Pläne eines Staatsstreichs und der Vernetzung der Beteiligten, also einer offenbar terroristischen Gruppe, hier weitere Ansätze gegeben sind, die gesamte AfD als Beobachtungsfall einzustufen" (Quelle: Handelsblatt vom 08.12.22).Auf Eurobasis entwickelt sich der Goldpreis bei einem schwächeren Dollar seitwärts (aktueller Preis 54.532 Euro/kg, Vortag 54.483 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben.Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift "Smart-Investor", Ausgabe April 2009 ( www.smartinvestor.de ) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.Silber zieht an (aktueller Preis 22,74 $/oz, Vortag 22,25 $/oz). Platin steigt (aktueller Preis 1.008 $/oz, Vortag 987 $/oz). Palladium bleibt unter Druck (aktueller Preis 1.781 $/oz, Vortag 1.792 $/oz). Die Basismetalle verbessern sich um etwa 1%. Der Ölpreis fällt (aktueller Preis 77,56 $/barrel, Vortag 79,52 $/barrel).Der New Yorker Xau-Goldminenindex verbessert sich um 1,8% oder 2,2 auf 121,6 Punkte. Bei den Standardwerten steigen Barrick 2,5%, Yamana 2,4% und Kinross 2,3%. Bei den kleineren Werten ziehen Argonaut 22,0%, Calibre 9,4% sowie Aura und McEwen jeweils 6,5% an. Northern Dynasty verliert 3,6%. Bei den Silberwerten steigen Bear Creek 7,9%, Endeavour 7,6% und Coeur 6,8%. Metallic verliert 5,9%.Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel etwas freundlicher. DRD steigen 4,1% und Impala 2,6%.Die australischen Werte entwickeln sich heute Morgen freundlich. Bei den Produzenten steigen Resolute 7,7%, West African 4,7% und Pantoro 4,2%. Aurelia gibt 3,5% nach. Bei den Explorationswerten ziehen Chalice 13,1% und Bellevue 8,0% an. Kingston verlieren 7,6% und Nexus 5,3%. Bei den Metallwerten verbessert sich Metals X 8,9%. Independence Group gibt 4,1% nach.Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verliert 2,7% auf 171,55 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Bellevue (+8,0%), Resolute (+7,7%) und Torex (+5,9%). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Tietto (-4,4%), Independence Group (-4,1%) und Aurelia (-3,5%). Der Fonds dürfte heute weniger als der Xau-Index zulegen.In der Monatsauswertung zum 30.11.22 verbessert sich der Fonds um 14,9% auf 170,45 Euro und entwickelt sich besser als der Xau-Index (+11,0%). Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Verlust von 8,7% (Xau-Index -0,4%). Seit der Auflage des Fonds im April 2007 setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 70,5% vom Xau-Index (6,1%) deutlich ab. Das Fondsvolumen erhöht sich durch die Kursgewinne und Zuflüsse von 112,0 auf 133,7 Mio Euro.Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.Der Stabilitas Silber & Weissmetalle Fonds (A0KFA1) verliert 1,4% auf 43,77 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Bear Creek (+7,9%), Endeavour (+7,6%) und Coeur (+6,8%). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Aurelia (-3,5%) und Minaurum (-2,9%). Der Fonds dürfte heute parallel zum Hui-Index zulegen.In der Monatsauswertung zum 30.11.22 verbessert sich der Fonds um 6,7% auf 43,31 Euro und entwickelt sich damit schlechter als der Hui-Index (+11,3%). Seit dem Jahresbeginn verliert der Fonds 11,6% (Hui-Index -3,2%). Das Fondsvolumen erhöht sich durch die Kursgewinne und leichte Zuflüsse von 141,7 auf 152,6 Mio Euro.Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.Die Beratung des Stabilitas Gold+Resourcen Fonds (A0F6BP) wurde zum 01.03.2019 auf die Firma Baker Steel übertragen. Der Fonds wird jetzt von Baker Steel unter dem neuen Namen BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Electrum Fund A2 geführt. Die Kooperation mit dem Fondshaus Baker Steel führte seit der Übertragung des Fonds zu einem beschleunigten Wachstum des Fonds und das Fondsvolumen wurde auf über 300 Mio Euro gesteigert. Das Anlageziel, die Anlagephilosophie und die generelle Portfoliostruktur bleiben unverändert. Die Stabilitas GmbH wird im Anlageausschuss vertreten bleiben. Die Kurse des Fonds werden weiterhin auf der Homepage veröffentlicht.Der Stabilitas Gold+Resourcen Special Situations Fonds (A0MV8V) verliert 3,5% auf 53,89 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Odyssey (+9,1%), Bellevue (+8,0%) und Aeris (+4,6%). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Galiano (-8,4%) und Tietto (-4,4%). Der Fonds dürfte heute hinter dem Anstieg des TSX-Venture Index zurückbleiben.In der Monatsauswertung zum 30.11.22 verbessert sich der Fonds um 10,4% auf 53,12 Euro und entwickelt sich damit besser als der TSX-Venture Index (-0,7%). Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Verlust von 13,7% (TSX-Ventureindex -37,1%). Das Fondsvolumen erhöht sich parallel zu den Kursgewinnen von 16,1 auf 17,8 Mio Euro.Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.