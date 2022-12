Chris Mancini: Rezession droht, Gold bereit für einen Ausbruch

Daniela Cambone sprach für Stansberry Research in dieser Woche mit Chris Mancini über dessen Erwartungen zur Entwicklung der Goldpreise und der Aktien von Goldbergbauunternehmen. Der Analyst des Gabelli Gold Fund ist der Ansicht, dass die Politik der US-Notenbank und die damit einhergegangene Stärkung des US-Dollars letztlich zu massiven Kursgewinnen bei den Edelmetallen führen könnten, sobald sich der Abwärtstrend umkehrt.Mancini zufolge könnte sich der Goldpreis erholen, wenn die Inflation weiter sinkt. Und da die Inflationszahlen für Oktober besser als erwartet ausgefallen sind, könnte dies seiner Meinung nach kurzfristig ein positives Zeichen sein: "Ich denke, wir befinden uns in einer ziemlich guten Ausgangslage für das nächste Jahr... Es gibt einige gute Anzeichen, die darauf hindeuten, dass die Inflation im (Bergbau-)Sektor ihren Höhepunkt erreicht hat".Er empfiehlt den Besitz von Gold, denn die Märkte würden auch 2023 unter dem Inflationsdruck leiden. "Wir sehen bereits, dass die Wirtschaft etwas schwächer wird. Wenn wir nächstes Jahr in eine Rezession geraten, wird der Goldpreis steigen", so Mancini.Laut Mancini könnte sich der Goldpreis erholen und letzlich sogar auf 10.000 Dollar steigen. Diese mutige Prognose begründet er damit, dass Anleger im anhaltenden Chaos nach einer Möglichkeit suchten, ihr Geld anzulegen: "Es wird sehr lange dauern [...] Wenn die Öffentlichkeit Angst bekommt, was sie mit ihrem Geld machen soll, dann wird Gold auf 10.000 Dollar steigen".© Redaktion GoldSeiten.de