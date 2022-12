Palladium - neuer Monat, neues Glück?

Quelle Chart: stock3

Vor vier Wochen, um genau zu sein exakt am 8. November , coverten wir hier an dieser Stelle das Industrie-, Edel-, und Weißmetall Palladium. Abermals notiert das edle Metall oberhalb der Unterstützung von 1.830 USD und könnte, im Zuge abermals aufkommender Kaufkraft, wieder in Richtung des Widerstands von 1.968 USD ansteigen. Oberhalb dessen wäre ein erneuter Fortsetzungsimpuls bis 2.168 USD denkbar. Zuletzt wurde dieses Ziel, mit einem Reaktionshoch bei 2.108 USD und gleichzeitiger Abweisung am EMA200 (grüne Linie), nämlich noch verfehlt.Wird demgegenüber die Unterstützung bei 1.830 USD aufgegeben, müsste man mit einer größeren Korrekturwelle bis zum Bereich der deutlich tiefer liegenden Unterstützung von 1.565 USD rechnen. Notierungen unterhalb von 1.815 USD sollten dabei als Trigger angesehen werden.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.