Niedrigere Zinssätze positiv für Gold  Société Générale

Der Goldpreis ist im November um 6,4% gestiegen. Gründe dafür sind laut den Ökonomen der Société Générale ein schwächerer US-Dollar, sinkende Renditen und das niedrigere Zinsumfeld. Dies berichtet fxstreet "261.000 neue Arbeitsplätze außerhalb der Landwirtschaft in den USA, die die Konsensschätzung von 193.000 übertrafen, dürften den Druck auf die US-Notenbank, die Zinsen weiter anzuheben, reduzieren. Ein niedrigeres Zinsumfeld ist für Bullion bullish, da es sich um einen nicht-verzinslichen Vermögenswert handelt", wird die Bank zietiert."Die reale 10-jährige US-Rendite sank im November um 29,6 Basispunkte. Unterstützung erhielt der Goldpreis zudem im weiteren Verlauf des Monats durch die Veröffentlichung der VPI-Zahlen der USA für den Monat Oktober. Diese fielen niedriger aus, als der Markt zuvor erwartet hatte. Obwohl eine niedrigere Inflation traditionell für Gold nachteilig wäre, scheint sich die Marktstimmung auf die Aussicht auf langsamere Zinserhöhungen durch die Fed oder auf einen früheren Wechsel zu einer dovishen Politik konzentriert zu haben," so die Experten.Weiter erklären sie, Gold sei im Laufe des Monats durch einen schwächeren USD in einem Umfeld niedrigerer Nominalzinsen unterstützt worden. Der DXY ging im Laufe des Monats um 5,0% zurück. Ein billigerer USD sei positiv für Gold, da das gelbe Metall dadurch für ausländische Käufer relativ günstiger werde.© Redaktion GoldSeiten.de