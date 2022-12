"Es beginnt": Der Aufstieg des digitalen Dollar

Mitte November, während sich die ganze Welt auf die Ukraine-Krise, die US-Zwischenwahlen oder eine andere "große Sache" konzentrierte, die die Medien für wichtiger hielten, fand im globalen Finanzsystem eine wirklich folgenschwere Veränderung statt. Oberflächlich betrachtet mag es wie ein kleiner Schritt erscheinen, aber dieser hat das Potenzial, einen echten und möglicherweise unumkehrbaren Wandel in der Art und Weise herbeizuführen, wie wir Geld verwenden; oder besser gesagt, wie es uns verwendet.Wie Reuters am 15. November berichtete, "starten globale Bankenriesen zusammen mit der New Yorker Federal Reserve Bank ein 12-wöchiges Pilotprojekt zum digitalen Dollar. Citigroup Inc., HSBC Holdings Pl, Mastercard Inc. und Wells Fargo & Co. gehören zu den Finanzunternehmen, die an dem Experiment an der Seite des Innovationszentrums der New Yorker Fed teilnehmen, heißt es in einer Erklärung. Das Projekt, welches als Regulated Liability Network bezeichnet wird, wird in einer Testumgebung durchgeführt und verwendet simulierte Daten, so die New Yorker Fed. Im Rahmen des Pilotprojekts soll getestet werden, wie Banken mit digitalen Dollar-Token in einer gemeinsamen Datenbank zur Beschleunigung von Zahlungen beitragen können."Schockierenderweise wurde der Geschichte praktisch keinerlei Aufmerksamkeit geschenkt. Die meisten Medien erwähnten sie nur am Rande und boten wenig bis gar keinen Kontext, der den arglosen Leser auf die Auswirkungen dieser Entwicklung aufmerksam machen würde. Es gab keine Mainstream-Diskussion oder -Debatte darüber, was dies bedeutet oder wie es sich auf den Durchschnittsbürger auswirken kann. Keine Politiker, Fed-Beamten oder andere institutionelle Persönlichkeiten machten darauf aufmerksam und sprachen sich entweder dafür oder dagegen aus.Es gab allerdings eine bemerkenswerte Ausnahme, eine namhafte Person, die erkannte, dass dies den Beginn einer tektonischen Verschiebung markieren könnte, und der Meinung war, dass auch der Rest der Welt dies bemerken sollte: Edward Snowden.Der oben erwähnte Kontext, der dem durchschnittlichen Nachrichtenleser, der nicht unbedingt mit dem Konzept der CBDCs (Central Bank Digital Currencies) vertraut ist, zur Verfügung gestellt werden sollte, würde zumindest eine kurze Erklärung beinhalten, was sie sind, welchen Zwecken sie dienen und wie sie sich vom bestehenden Fiatpapiergeld unterscheiden. Wie ich in früheren Artikeln dargelegt habe, steht zu viel auf dem Spiel, als dass die Menschen diese Entwicklung ignorieren könnten. Wer das Geld kontrolliert, kontrolliert alles, und der Aufstieg der CBDCs droht, diese Kontrolle absolut werden zu lassen und alle kleinen "Schlupflöcher" der Freiheit zu schließen, die heute noch existieren mögen.Den meisten Bürgern, Sparern und Steuerzahlern mag der Übergang zu einem digitalen Dollar harmlos oder sogar vorteilhaft erscheinen, da die Mehrheit der Bevölkerung heute die Digitalisierung mit Bequemlichkeit und Schnelligkeit verbindet. Wenn man die Geschichte des Geldes, des Fiatgeldes und der digitalen Währungen nicht kennt, erscheint dieses Konzept tatsächlich völlig harmlos. Selbst für viele, die diese Dinge verstehen, könnte es so aussehen, als ob ein solcher Schritt wirklich keinen Unterschied machen würde. Schrott-Geld ist schließlich Schrott-Geld, ob physisch oder digital, es ist immer noch durch nichts gedeckt, oder?Nun, das ist in der Tat richtig, aber es steckt noch viel mehr dahinter. Während die Währung selbst weiterhin wertlos sein wird, bringt ihre digitale Form eine Reihe von Vorteilen für die zentralen Planer mit sich.Wie Eswar Prasad, Professor für Handelspolitik und Wirtschaft an der Cornell University, es ausdrückte: "Man sollte erkennen, dass die CBDCs neue Möglichkeiten für die Geldpolitik schaffen. Wenn wir alle CBDC-Konten anstelle von Bargeld hätten, wäre es im Prinzip möglich, negative Zinssätze einzuführen, indem man einfach die Guthaben auf den CBDC-Konten reduziert. Es wird sehr viel einfacher werden, Helikoptergeld abzuwerfen. Wenn jeder ein CBDC-Konto hätte, könnte man die Guthaben auf diesen Konten leicht erhöhen."Das bedeutet im Wesentlichen, dass jede verbleibende Wahlmöglichkeit und jedes Maß an finanzieller Souveränität, das im derzeitigen System noch vorhanden ist, durch CBDCs leicht zunichte gemacht werden könnte.Und es ist nicht nur die finanzielle Freiheit, die auf dem Spiel steht: Diese zentralisierten digitalen Währungen können von Regierungen dazu genutzt werden, Andersdenkende zu überwachen, zu kontrollieren und sogar direkt zu bestrafen, indem Transaktionen blockiert, Konten eingefroren oder ihr Vermögen beschlagnahmt wird. Manche mögen das als weit hergeholt bezeichnen, aber das sind wahrscheinlich dieselben Leute, die auch Chinas "Soziales Kreditsystem" für weit hergeholt hielten, bis zu dem Moment, als es tatsächlich eingeführt wurde.© Claudio GrassDieser Artikel wurde am 05.12.2022 auf claudiograss.ch veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.