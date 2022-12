Gefahr oder Ablenkung, Dark Winter, NWO in Nigeria & Gold auf 3.600 Dollar?

Eine Razzia mit großem Polizeieinsatz wird durchgeführt, die Medien übertragen live und einige wußten vorher Bescheid. Ein Ablenkungsmanöver?In den USA werden mehrere Umspannwerke angegriffen, tausende Bürger haben keinen Strom. Man verdächtigt "einheimische Extremisten". In Baden-Württemberg wurde am Mittwoch zum Stromsparen aufgerufen.Eine Verschärfung der Energie-Treibstoff-Krise kann erwartet werden, da ab Januar kein russisches Öl mehr über die Druschba-Leitung kommt und PCK Schwedt und andere Raffinerien nicht mehr ausgelastet sind. Ersatz ist technisch und logistisch schwierig.Im laufenden Ukraine-Konflikt gab Ex-Kanzlerin Merkel zu, daß es nur darum ging, der Ukraine Zeit zu verschaffen und man nie einen echten Ausgleich wollte.In Nigeria nimmt die NWO neu Anlauf. Die Banken senken die Limits für Barabhebungen drastisch und verhängen hohe Gebühren, um die ungeliebte eNaira (CBCD) zu promoten.Gold bleibt weiter gefragt. China stockt (offiziell) erstmals seit 3 Jahren auf und der Credit Suisse Analyst Zoltan Pozsar stellt die Theorie der Anbindung russischen Öls an Gold auf, was zu einer deutlichen Goldaufwertung in US-Dollar führen würde.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)