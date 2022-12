Defla X - Bedroher wieder im Amt

Die extreme Mangelteuerung durch Kampfhandlungen, Handelsabbruch, Lockdowns, Energieembargopreiswirkungen, Weizenhandelsstörung, Futtermittelversorgungsstörung ... geht weiter. Gaslieferprobleme mit potenziell katastrophaler Industrieauswirkung dauern fort, die Auswirkungen sickern in die Wirtschaft-Rezession so gut wie sicher.Die US-Erzeugerpreise kamen mit +0,3% statt wie erwartet +0,2% herein.Die US-Wirtschaft schafft noch neue Arbeitsplätze.Die von ihrer Zentralbank zu Hysterikern gemachten großen Marktteilnehmer tun daher was:GoldBitCoinBitCoinAnleihenVERKAUFEN natürlich.Kommentiert haben wir das nun schon so oft, dass Wiederholungen nur noch langweilen.Was die FED deshalb oder weil sie es schon immer vorhatte, tun wird, erfahren wir in der nächsten Woche.Das allgemeine Kursniveau ist dabei zufriedenstellend aber absolut kein Asset schafft es unter diesen Verhältnissen, seine Abwärtstrendlinie zu durchbrechen.Abwarten ist also angesagt für eine Richtung.© Mag. Christian VartianDas hier Geschriebene ist keinerlei Veranlagungsempfehlung und es wird jede Haftung für daraus abgeleitete Handlungen des Lesers ausgeschlossen. Es dient der ausschließlichen Information des Lesers.