Willkommen im neuen Goldbullenmarkt

Ich werde in ein paar Absätzen auf Gold eingehen, aber zuerst...Genau in dem Moment, in dem ich dachte, ich könnte mich von der unaufhörlichen Beschäftigung mit dem FTX-Gründer Sam Bankman-Fried lösen, kommt einer der "Könige" der Wall-Street-Medien, der Autor des Buches "Too Big to Fail" und regelmäßiger Morgenmoderator bei CNBC, Andrew Ross Sorkin, und trifft die verhängnisvolle Entscheidung, SBF in einer weltweiten Sendung zu interviewen, was dem mutmaßlichen Drahtzieher der größten "Fehlallokation" von Kundengeldern in der Geschichte eine praktisch unangefochtene Gelegenheit bietet, seinen Fall vorzutragen.Trotz der flapsigen Fragen und des kumpelhaften Umgangs miteinander applaudierten Sorkin und das Publikum der NT Times Bankman-Fried am Ende des Interviews sogar.Da der junge Mann noch nicht wegen eines Verbrechens angeklagt wurde, steht es diesen Medienfressern frei, das Geld zu nehmen, das er ihnen im Gegenzug für den Veranstaltungsort überwiesen hat. Es stand (und steht) ihnen frei, mit ihm zu machen, was sie wollen, denn er ist unschuldig, solange seine Schuld nicht bewiesen ist, obwohl er zugegeben hat, dass er Kundengelder mit denen seines privaten Handelsunternehmens Alameda vermischt hat und nicht hinreichend erklärt hat, warum er es für entschuldbar hielt, Immobilien im Wert von mehreren zehn Millionen Dollar zu kaufen und sie auf seinen eigenen Namen oder den seiner Eltern zu überschreiben.Ich werde jetzt nicht weiter auf diesem toten Maultier herumreiten, da es wirklich keinen Zweck hat, aber ich werde sagen, dass ich diese Interviews bestenfalls geschmacklos und schlimmstenfalls obszön geldgierig finde, wobei über die Rechtmäßigkeit erst zu einem späteren Zeitpunkt entschieden werden kann.Der Gedanke, dass politische Parteien auf beiden Seiten des Ganges enorme Summen an Wahlkampfgeldern erhalten haben, ebenso wie alle Medienunternehmen, ist eine absolute Abscheulichkeit und ein eklatanter Interessenkonflikt von erschütterndem Ausmaß. Der einzige Grund, warum ich dies erwähne, liegt in dem inzwischen berühmten Zitat des verstorbenen, brillanten Komikers George Carlin, als er in Bezug auf die Eliten, die die Nation regieren, sagte: "Es ist ein großer Club, und du bist nicht drin!"Dass ein so prominenter Wall-Street-Cheerleader wie Ross-Sorkin dasaß und dem bestens vorbereiteten SBF einen Überhand-Smash servierte, war, zumindest für mich, ein Affront. Da fragt man sich, wie sehr der Durchschnittsanleger von den Wall-Street-Titanen, die die riesigen Softwareprogramme kontrollieren, die in der Lage sind, Handelsgeschäfte Nanosekunden vor ihrem Eintreten zu erkennen, verarscht wird.Man fragt sich, ob das Angebot für ein bestimmtes Wertpapier real ist und ob der Research-Bericht, in dem ein Emittent empfohlen wird, das Ergebnis einer echten Recherche (im Sinne von "unvoreingenommen") ist, oder ob er Teil eines Investmentbanking-Vertrags ist, bei dem die einzigen Research-Ergebnisse mit positiver Tendenz diejenigen sind, die mit Bankgebühren verbunden sind."Plus ça change, plus c'est la meme chose" (Je mehr sich die Dinge ändern, desto mehr bleiben sie gleich), schrieb der französische Schriftsteller Alphonse Karr, und im Fall der Wall Street ist dies ein sehr passender Satz, um ein Ereignis zu beschreiben, das die ungezügelte Hybris des DotCom-Crashs von 2001 und des Subprime-Crashs von 2008 widerspiegelt, zwei der jüngsten Beispiele für die "Wall Street Gone Wild" unter dem Einfluss des stärksten Rauschmittels, das die Menschheit kennt - der Gier. Ich möchte, dass dieses Kapitel das letzte in der Reihe ist, aber solange niemand wegen immer größerer und dreisterer Wirtschaftsverbrechen ins Gefängnis kommt, ist es eine Übung in Vergeblichkeit.Die letzten Wochen standen ganz im Zeichen des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell. Daher möchte ich Ihnen einen Auszug aus der E-Mail-Warnung 2022-109 geben, die vor der Eröffnung an die Abonnenten verschickt wurde: "Ich bin besorgt über eine Überstraffung." - Jerome Powell, 30. November 2022. Vor kurzem schickte ein einziges Wort - "Überstraffung" - den Dow Jones Industrials um 2,18% nach oben, in der Hoffnung und dem Gebet, dass der Zinserhöhungszyklus bald zu Ende geht.Der S&P 500 stieg um 3,09% und der NASDAQ um beeindruckende 4,41%, da die angeschlagenen Technologiewerte eine kräftige Leerverkaufsofferte erhielten. Dass er die Absicht der Fed bekräftigte, die Kreditkosten weiter zu erhöhen - und nicht zu senken - bedeutet nichts, wenn die Bullen beschließen, anzugreifen. Was ich von der Reaktion auf Powells Rede mitnehme, ist, dass es mit Sicherheit nicht das von ihm bevorzugte Ergebnis war, denn steigende Aktienkurse stehen in direktem Gegensatz zu dem erklärten Ziel, die Nachfrage in der Wirtschaft zu senken.Ich habe oft auf den asymmetrischen Vermögenseffekt verwiesen, der erstmals in den 1980er Jahren eingeführt wurde und davon ausgeht, dass sich steigende Aktienkurse positiv auf das Ausgabeverhalten der Verbraucher auswirken. Eine große Jahresendrally, die Ende November beginnt, wird der Weihnachtseinkaufssaison durch verbesserte Monatsabschlüsse und Portfoliowerte einen Schub geben.Die gute Nachricht für mich war, dass der Gold- und der Silbermarkt Anfang Dezember 1,28% bzw. 4,45% zulegten, während sich alle auf die Aktien konzentrierten, und zwar als Reaktion auf Powells Befürchtungen einer "Überstraffung". Auf Märkten, die von Befürchtungen beherrscht werden, neigen überschießende Reaktionen dazu, durch ungewöhnlich große Short-Positionen und/oder FOMO (Furcht, etwas zu verpassen) übertrieben zu werden, aber während ich denke, dass dies auf Aktien zutrifft, war dies bei den Edelmetallen nicht der Fall, wo ein geordneter Anstieg im Laufe der Sitzung einfach an Fahrt gewann.