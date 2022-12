Rezessionswaage

Weiche Landung: Die Nachfrage verlangsamt sich, die Inflation sinkt auf 3%, die Arbeitslosigkeit bleibt konstant, das BIP-Wachstum bleibt leicht positiv.



Milde Verlangsamung: Die Inflation sinkt immer noch, aber viel langsamer. Die Arbeitslosigkeit steigt auf über 4%, das BIP bleibt bei 0% oder leicht darunter.



"Normale" Rezession: Die Inflation bleibt hoch und zwingt die Fed zu weiteren Zinserhöhungen auf 5% oder mehr. Arbeitslosigkeit und BIP-Wachstum würden sich deutlich verschlechtern.



Schwere Rezession: Andere Ereignisse lassen die Inflation höher steigen als bisher. Die Fed greift hart durch, die Arbeitslosigkeit steigt sprunghaft an, und das BIP sinkt auf -3% oder mehr für das gesamte Jahr.



Harte Landung: Dies wäre eine Wiederholung der 1970er Jahre, mit einer zweistelligen Inflation, die die Fed veranlasst, die Zinsen auf 10% oder mehr anzuheben, was zu weit verbreiteten Unternehmensschließungen und Massenarbeitslosigkeit führt.

Wirtschaftsnachrichten - und die Reaktionen der Märkte darauf - ähneln immer mehr einem Tennisspiel. Die Zuschauer verfolgen den Ball hin und her, weil sie glauben, dass etwas passieren wird, was aber meist nicht der Fall ist. Letzte Woche zum Beispiel waren viele Anleger begeistert, als sie dachten, Jerome Powell würde einen taubenhaften Kurs einschlagen. Dies war eine Fehlinterpretation einer Powell-Rede. Dennoch kam es zu einer Marktrally, die durch weitere Daten wieder zunichte gemacht wurde.Das war teilweise Wunschdenken. Die Politik der US-Notenbank ist seit 20 Jahren der beste Freund der Bullen, und vielleicht sogar seit 40 Jahren, wenn man die Zeit seit Volcker und Greenspan mitzählt. Menschen, die unter diesen Bedingungen viel Geld verdient haben, können sich leicht einreden, dass höhere Zinsen und QT eine Fehlentwicklung sind, die sicher bald ein Ende haben wird.Die Annahme, dass Powell die Nerven verlieren wird, ist nicht verrückt. Er hat es schon einmal getan, zuletzt 2018. Das haben auch Bernanke und Yellen getan. Die Märkte haben sich darauf eingestellt, dass die monetären Bedingungen immer zugunsten der Wall Street ausfallen würden. Die Tatsache, dass sie die Märkte und die Preise von Vermögenswerten, Rohstoffen und fast allem verzerren, während sie Sparer und Rentner einfach vernichten, war für die Typen der Wall Street scheinbar unwichtig.Ihnen gefiel, was es mit ihren Portfolios machte. Davon abgesehen glaube ich nicht, dass Powell noch einmal "blinzeln" wird. Wenn das Stoppen der Inflation den Beginn einer Rezession bedeutet, wird er sich für die Rezession entscheiden. Beachten Sie jedoch, dass diese "Rezession" möglicherweise nicht so aussehen wird wie frühere Rezessionen.Ich vermute, wir werden ein neues Vokabular brauchen, um die Wirtschaft der 2020er Jahre und darüber hinaus zu beschreiben. Sie ist und bleibt anders als alles, was wir bisher gekannt oder gesehen haben. Langsameres Wachstum (ich denke, durchschnittlich 1% für das Jahrzehnt), relativ niedrige Arbeitslosigkeit (über den gesamten Zyklus) und Volatilität werden die Themen sein. Es gibt viele Anlagemöglichkeiten, aber keine breiten Marktindices zum Kaufen und Halten. Dies wird ein Jahrzehnt für aktives Management sein. Die USA werden weniger immun gegen globale Ereignisse sein, ob gut oder schlecht.Eine sich abzeichnende schwere Rezession in Europa beispielsweise wird sich auch hier auswirken, und zwar nicht nur auf die Energiepreise. China befindet sich bereits in einer schweren Rezession. Was passiert mit der Nachfrage nach einer Vielzahl von Rohstoffen und Dienstleistungen, die jetzt nicht billig sind, wenn China sich endlich wieder öffnet? Heute werden wir einen Blick auf die Inflation und das BIP bis zum Jahresende werfen.Nächsten Monat werde ich meine Jahresprognose 2023 verfassen. Um mich darauf vorzubereiten, habe ich mir kürzlich angesehen, was ich im Januar 2022 geschrieben habe. Diese jährlichen Rückblicke können sehr ernüchternd sein. Zu diesem Zeitpunkt war die Inflation bereits stark angestiegen, aber der Ukraine-Krieg mit all seinen Folgen stand noch bevor. Hier ist, was ich sagte:"Irgendwann im Laufe dieses Jahres sollten wir wieder zu dem zurückkehren, was - ich hasse diesen Ausdruck, weil er so abgedroschen ist - eine neue Normalität nach COVID und der gestörten Lieferkette sein wird. Wir werden mit vielen der gleichen Probleme konfrontiert werden, die wir 2019 hatten, und mit einer ganzen Reihe neuer. Einige werden positiv sein, andere negativ. Zum Beispiel wird die Wiederherstellung bestimmter kritischer Teile der Lieferkette langfristig positiv für die Wirtschaft sein, aber auch inflationär, da sie die Preise erhöhen wird. Und es wird Zeit brauchen...Außerdem ist die Federal Reserve (endlich!) dabei, das QE-Programm abzuschaffen und wird danach theoretisch die Zinsen anheben. Ich will hier nicht zu kompliziert werden, aber diese beiden Maßnahmen zusammen werden die Umlaufgeschwindigkeit des Geldes weiter verlangsamen. In Verbindung mit der massiven Verschuldung der USA ist das ein Rezept für eine wirtschaftliche Verlangsamung...Ich denke, es besteht eine begründete Wahrscheinlichkeit, dass Jerome Powell auf die Geschichte schaut und nicht als Fed-Vorsitzender Burns oder Miller gesehen werden will. Er hat die Möglichkeit, einen Pflock in das Herz der Inflation zu treiben und dabei nur eine leichte Rezession zu riskieren. Wenn er die Inflation ausschaltet, kann er anschließend Konjunkturmaßnahmen ergreifen, die die Märkte wieder ankurbeln. Aus Sicht der Wall Street wird die Welt dann wieder in Ordnung sein.Wenn Powell die Inflation nicht bekämpft, wird er möglicherweise als der schlechteste Fed-Vorsitzende in die Geschichte eingehen, und das will schon etwas heißen. Ich glaube, er ist aus härterem Holz geschnitzt. Als Ex-Fed-Vorsitzender braucht er das Geld nicht. Er ist zum Glück kein an der Ostküste ausgebildeter Wirtschaftswissenschaftler. Er ist ein Geschäftsmann, der die heimtückische Natur der Inflation erkannt hat.Die Märkte gehen von drei Zinserhöhungen in diesem Jahr aus. Sagen wir, das ist die Ober-/Untergrenze. Niemand wäre wirklich überrascht, wenn sie nur zwei Zinserhöhungen vornehmen würden, weil die Wirtschaft schwach ist. Die größte Überraschung wäre, wenn sie vier Zinserhöhungen vornehmen und damit den Pflock in das Herz der Inflation stoßen würde.Man beachte, dass auch viele regionale Fed-Präsidenten zumindest rhetorisch eine härtere Inflationspolitik betreiben als noch vor einigen Monaten. Vielleicht sind sie im Dezember religiös geworden. Also, eine Prognose? Ich denke, es besteht eine 70%ige bis 80%ige Chance auf einen echten Bärenmarkt und eine mehr als gleichmäßige Chance auf eine, wie ich hoffe, nur leichte Rezession."Das war wiederum ich im Januar 2022. Wir haben tatsächlich einen Bärenmarkt erlebt. Und die Rezession? Nicht offiziell, aber die ersten beiden Quartale brachten ein negatives BIP-Wachstum. Das gesamte Jahr wird wahrscheinlich ein Wachstum von 1% oder weniger aufweisen. Eine straffere Geldpolitik wirkt sich verzögernd aus, so dass es nicht abwegig ist, für 2023 eine noch schlechtere Entwicklung zu erwarten. Die Überraschung wird darin bestehen, dass die straffere Fed-Politik nicht zu einer Verlangsamung führt, selbst wenn die Fed bald umschwenkt.Ich glaube nicht, dass dies der Fall sein wird. Der FOMC wird nicht von vier aufeinanderfolgenden Zinserhöhungen um 75 Basispunkte (zusätzlich zu den zwei Erhöhungen um 25 und 50 Basispunkte vor diesen vier Erhöhungen) plus der erwarteten Erhöhung um 50 Basispunkte in der nächsten Woche direkt zu Zinssenkungen im ersten oder sogar im zweiten Quartal übergehen. Sie werden zunächst das Tempo drosseln und dann zumindest einige Monate lang konstant bleiben, um zu sehen, was passiert. Ich bin zuversichtlich, dass der Leitzins dort bleiben wird, wo er ist, und vielleicht sogar bis Mitte 2023 ansteigen wird. Wenn sie dann Kürzungen vornehmen, werden wir nicht zur Nullgrenze zurückkehren.Die wichtigere Frage ist, welche Auswirkungen dies haben wird. Auch hier gilt: Die Fed will die Wirtschaft bremsen und die Inflation senken. Das ist das Ziel. Sie würde dies am liebsten so schmerzlos wie möglich tun, aber sie weiß, dass es weh tun wird. Die Möglichkeiten bilden eine Art Farbspektrum.Andere Kombinationen sind möglich, aber in allen Szenarien sind die wichtigsten Variablen die Inflation und die Politik der Fed. Die Inflation wird die Fed-Politik beeinflussen, aber das ist eine Einbahnstraße. Die Fed-Politik treibt die Inflation nicht an, zumindest nicht ohne eine erhebliche Verzögerung - mit Sicherheit mehrere Quartale, wenn nicht sogar ein Jahr oder länger. Wir werden sehen, wo ich mit meiner Prognose landen werde. Im Moment denke ich, dass eine "normale" Rezession der Basisfall ist, aber Ereignisse (gute oder schlechte) können dies immer überlagern.