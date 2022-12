David Morgan: Es wird keine Umkehr der Fed geben

Greg Hunter sprach jüngst mit David Morgan über die aktuelle Fed-Politik sowie deren Auswirkungen und Zukunft. Wie der Wirtschaftsanalyst und Finanzjournalist im Interview erklärt, glaubt er nicht, dass die US-Notenbank die Zinssätze in nächster Zeit senken wird. Die Fed sei nicht gewillt, den Dollar abzuwerten."Wir müssen den Dollar beibehalten, bis das neue System eingeführt ist. Das ist der springende Punkt," so Morgan. "Ja, es geht um die Zinssätze, das ist ein Teil der Mechanik dieser Sache. Die Philosophie ist, dass wir einen Dollar als König im System brauchen, wenn wir in das neue System übergehen. Nun gibt es eine Debatte darüber, ob das richtig oder falsch ist. Wird dies eine globale Währung sein? Wird es eine digitale Zentralbankwährung (CBDC) sein, die weltweit gilt? Oder wird es sich um Nationalstaaten mit ihren eigenen Währungen handeln? Das muss noch festgelegt werden. Ich denke, die Macht hinter der Fed will, dass der Dollar überlebt, und sie werden dafür sorgen, dass er überlebt. Das bedeutet, dass sie die Zinssätze so hoch wie nötig treiben werden, bis sie zu diesem neuen System übergehen können."Es werde also zu keinem Kurswechsel der US-Notenbank kommen: "Die meisten meiner Fachkollegen sprechen vom 'Pivot'. Das heißt, die Fed hört auf, die Zinssätze zu erhöhen, oder sie erreicht ein bestimmtes Niveau, hält inne und beginnt, sie zu senken. Jeder, der sich ein wenig mit den Finanzmärkten auskennt, weiß, dass sie in diesem Fall den US-Dollar im Grunde zerstört hätten. Er wäre erledigt. Er wäre hinüber. Es wäre vorbei. Das bedeutet, dass die Leute ihn so schnell wie möglich loswerden würden. [...] Dem Dollar wird derzeit vertraut, und um dieses Vertrauen aufrechtzuerhalten, werden wir den Deal versüßen und die Zinssätze immer weiter in die Höhe treiben. Sie sagen: Vertraut uns, vertraut uns, vertraut uns. Damit wollen sie Zeit gewinnen, denn jeder weiß, dass das System versagt, und sie müssen etwas anderes tun."Morgan gibt weitere Prognosen für das Jahr 2023 ab. Er erklärt, warum es wo wichtig ist, jetzt Gold und Silber zu besitzen. Weiterhin trifft er Vorhersagen über Kriege, Immobilien, Lebensmittelversorgung, Arbeitslosigkeit und Inflation sowie Deflation. Er rät dazu, auf die künftigen Entwicklungen gut vorbereitet zu sein.© Redaktion GoldSeiten.deHinweis: Der Brief "Der Morgan Report" kann in deutscher Sprache unter www.morgan-report.de abonniert werden.