Fission 3.0 Corp.: Step-Out-Bohrung stösst auf hochgradige Radioaktivität beim PLN Projekt

Kelowna, 12. Dezember 2022 - Fission 3.0 Corp. (Fission 3.0 oder das Unternehmen) (TSXV: FUU - WKN: A2JK3N - FRA: 2F3A) freut sich, die Ergebnisse des zweiten und dritten Folgebohrlochs (PLN22-039 bzw. PLN22-040) sowie eines zusätzlichen vierten Folgebohrlochs (PLN22-041) des neuen hochgradigen Entdeckungsbohrlochs PLN22-035 bei A1 Conductor bekannt zu geben. Zwei der drei Bohrlöcher durchschnitten eine beträchtliche Radioaktivität; PLN22-040 entlang des Streichens des Entdeckungsbohrlochs und PLN22-041 neigungsaufwärts von PLN22-038 (siehe Pressemitteilungen vom 21. November 2022 und 30. November 2022). Damit ist das PLN-Herbstbohrprogramm auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Projekt Patterson Lake North "PLN" im Südwesten des Athabasca-Beckens in Saskatchewan, Kanada, abgeschlossen. Die Bohrungen bei A1 sollen Anfang Januar wieder aufgenommen werden; ein großes Bohrprogramm ist in Planung.PLN22-040 war eine 23 m lange Erweiterungsbohrung, die entlang des Streichens und des Rasters südlich des Entdeckungsbohrlochs PLN22-035 niedergebracht wurde und die radioaktive Struktur auf 11,5 m zwischen 260,0 m und 278,0 m durchteufte.· 8,5 m gesamte zusammengesetzte Mineralisierung >300 cps (zwischen 260,0 m und 268,5 m), einschließlicho 2,5 m mit einer zusammengesetzten Gesamtmineralisierung von >10.000 cps über einen 3,0 m langen Abschnitt (zwischen 261,0 m und 264,5 m) mit einem Spitzenwert von 63.400 cps bei 262,5 m· 1,0 m >300 cps (zwischen 272,0 und 273,0) und 2,0 m >300 cps (zwischen 276,0 und 278,0 m)PLN22-041 durchteufte die radioaktive Struktur neigungsaufwärts von PLN22-038 in einer vertikalen Tiefe von 200 m.· 12,0 m kontinuierliche Mineralisierung >300 cps (zwischen 198,5 m und 210,5 m), einschließlicho 1,85 m mit einer zusammengesetzten Mineralisierung von mehr als 10.000 cps über einen 5,25 m langen Abschnitt (zwischen 204,5 und 209,75 m) mit einem Spitzenwert von 18.800 cps bei 208,5 mPLN22-039 sollte auf dem Abschnitt und 15 m neigungsabwärts von der Entdeckungsbohrung PLN22-035 niedergebracht werden. Leider wurde das Bohrloch aufgrund einer erheblichen BohrlochabweicFission 3.0 Corp. freut sich, die Ergebnisse des zweiten und dritten Folgebohrlochs sowie eines zusätzlichen vierten Folgebohrlochs des neuen hochgradigen Entdeckungsbohrlochs PLN22-035 bei A1 Conductor bekannt zu geben. Zwei der drei Bohrlöcher durchschnitten eine beträchtliche Radioaktivität; PLN22-040 entlang des Streichens des Entdeckungsbohrlochs und PLN22-041 neigungsaufwärts von PLN22-038 . Damit ist das PLN-Herbstbohrprogramm auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Projekt Patterson Lake North "PLN" im Südwesten des Athabasca-Beckens in Saskatchewan, Kanada, abgeschlossen. Die Boh..hung übermäßig steil und das Ziel wurde verfehlt. Eine Struktur wurde 42 m neigungsabwärts von 274,5 m bis 283,0 m durchteuft, wobei keine anomale Radioaktivität festgestellt wurde."Wir sind sehr erfreut, dass die Folgebohrungen weiterhin eine starke Radioaktivität durchschnitten haben und das Unternehmen damit begonnen hat, die starken Ergebnisse des Entdeckungsbohrlochs PLN22-035 entlang des Streichens und neigungsaufwärts in Richtung der Athabasca-Unkonformität zu erweitern. Diese ersten Bohrlöcher in dieser neuen Entdeckung werden den Rahmen und die Grundlage für die Planung des bevorstehenden Winterbohrprogramms 2023 bilden, das Anfang Januar beginnen wird."Tabelle 1: Zusammenfassung der BohrlöcherFalls Abbildung nicht dargestellt wird bitte hier klicken: https://www.investor-files.com/content/2022_12_12_FUU_News1_9dff54d4a6.pngDie natürliche Gammastrahlung im Bohrkern, über die in dieser Pressemitteilung berichtet wird, wurde mit einem tragbaren Spektrometer RS-125 von Radiation Solutions in Zählwerten pro Sekunde (cps) gemessen. Das Unternehmen betrachtet einen Wert von mehr als 300 cps auf dem Spektrometer als anomal, >10.000 cps als hochgradig und mehr als 65.535 cps als untypisch. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass Szintillometermessungen nicht direkt oder einheitlich mit dem Urangehalt der gemessenen Gesteinsprobe in Zusammenhang stehen und nur als vorläufiger Hinweis auf das Vorhandensein von radioaktivem Material verwendet werden sollten. Alle gemeldeten Tiefenmessungen beziehen sich auf das Bohrloch; die tatsächliche Mächtigkeit muss noch bestimmt werden. Die Proben des Bohrkerns werden vor Ort in zwei Hälften geteilt und auf 0,5 m Länge standardisiert. Eine Hälfte der geteilten Proben wird an SRC Geoanalytical Laboratories (eine von SCC ISO/IEC 17025: 2005 akkreditierte Einrichtung) in Saskatoon, SK, zur lithogeochemischen Analyse unter Verwendung ihres Uranpakets" übermittelt.Karte mit Lageplan der Bohrlöcher:Falls Abbildung nicht dargestellt wird hier klicken: https://www.investor-files.com/content/2022_12_12_FUU_News2_9e2250b82b.jpgLage der Bohrlöcher in einer Übersichtskarte:Falls Abbildung nicht dargestellt wird hier klicken: https://www.investor-files.com/content/2022_12_12_FUU_News3_35e1c9ea53.jpgFalls Abbildung nicht dargestellt wird hier klicken: https://www.investor-files.com/content/2022_12_12_FUU_News4_6c8eb3ff19.jpgFalls Abbildung nicht dargestellt wird hier klicken: https://www.investor-files.com/content/2022_12_12_FUU_News5_a086c466af.jpgDas 39.946 Hektar große Grundstück Patterson Lake North (PLN), das sich zu 100 % im Besitz des Unternehmens befindet, liegt am südwestlichen Rand des Athabasca-Beckens in unmittelbarer Nähe der hochgradigen Weltklasse-Uranlagerstätten Triple R von Fission Uranium und Arrow von NexGen Energy, die das nächste große Erschließungsgebiet für neue Uranbetriebe im Norden von Saskatchewan werden könnten. PLN ist über den Provincial Highway 955 zu erreichen, der das Grundstück durchquert, und die neue Uranentdeckung A1 befindet sich 23 km nordwestlich der Lagerstätte Triple R von Fission Uranium.Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden in Übereinstimmung mit den kanadischen behördlichen Anforderungen gemäß National Instrument 43-101 erstellt und im Namen des Unternehmens von Raymond Ashley, P.Geo., Vice President of Exploration von Fission 3.0 Corp. , einer qualifizierten Person, genehmigt. Mr. Ashley hat die offengelegten Daten überprüft. Fission 3.0 Corp. ist ein Uranprojektentwicklungs- und Explorationsunternehmen, das sich auf Projekte im Athabasca-Becken konzentriert, wo sich einige der weltweit größten hochgradigen Uranentdeckungen befinden. Fission hat derzeit 16 Projekte im Athabasca-Becken. Mehrere der Projekte von Fission 3 befinden sich in der Nähe großer Uranentdeckungen, darunter Triple R, Arrow und Hurricane.Im Namen des BoardsDev Randhawa, Chief Executive Officerir@fission3corp.comwww.fission3corp.com+1 778 484-8030Diese Pressemitteilung darf nicht über US-amerikanische Medienkanäle verbreitet werden.Über diese Pressemitteilung: Die deutsche Übersetzung dieser Pressemitteilung wird Ihnen bereitgestellt von www.aktien.news - Ihrem Nachrichtenportal für Edelmetall- und Rohstoffaktien. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.akt.ie/nnews.Zukunftsgerichtete Informationen: Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Alle Aussagen, bei denen es sich nicht um historische Fakten handelt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Aussagen über zukünftige Schätzungen, Pläne, Programme, Prognosen, Projektionen, Ziele, Annahmen, Erwartungen oder Überzeugungen hinsichtlich zukünftiger Leistungen, einschließlich Aussagen über die Eignung der Grundstücke für die Bergbauexploration, zukünftige Zahlungen, die Emission von Aktien und Arbeitsverpflichtungen sowie den Abschluss eines endgültigen Optionsabkommens bezüglich der Grundstücke, sind "zukunftsgerichtete Aussagen". Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die Erwartungen oder Überzeugungen des Managements des Unternehmens wider, die auf den ihm derzeit zur Verfügung stehenden Informationen basieren. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, einschließlich jener, die von Zeit zu Zeit in den vom Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen beschrieben werden, was dazu führen kann, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig bedacht werden, und die Leser werden davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf solche zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt.Rechtliche Warnhinweise: Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Informationen stellen im Sinne der kanadischen Gesetzgebung "vorausschauende Informationen" dar. Im Allgemeinen können diese auf die Zukunft gerichteten Aussagen durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie "plant", "erwartet" oder "erwartet nicht", "wird erwartet", "geplant", "schätzt", "prognostiziert", "beabsichtigt", "antizipiert" oder "nicht antizipiert" oder "glaubt" oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen identifiziert werden oder sagen aus, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse "können", "könnten", "würden", "werden", "eintreten", "erreicht werden" oder "das Potenzial dazu haben". Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen können Aussagen über die zukünftige betriebliche oder finanzielle Leistung von Fission 3.0 Corp. enthalten, die bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten beinhalten, die sich möglicherweise als nicht zutreffend erweisen. Die tatsächlichen Ergebnisse und Resultate können erheblich von dem abweichen, was in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder prognostiziert wird. Solche Aussagen sind in ihrer Gesamtheit durch die inhärenten Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit zukünftigen Erwartungen eingeschränkt. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich abweichen, gehören die folgenden: Marktbedingungen und andere Risikofaktoren, die von Zeit zu Zeit in unseren Berichten aufgeführt werden, die bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden auf SEDAR unter www.sedar.com veröffentlicht werden. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung, und Fission 3 Corp. lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist in den geltenden Wertpapiergesetzen ausdrücklich vorgesehen.Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.