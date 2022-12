Goldpreis-Prognose: Wichtige Trends, die Gold 2023 beeinflussen

Gold hatte im Jahr 2022 Höhen und Tiefen: Im März überschritt es 2.000 USD je Unze, bevor es im dritten Quartal um über 20% auf ein 18-Monatstief von 1.619 USD fiel, berichtet Investing News . Das gelbe Metall ist nun auf dem besten Weg, das Jahr in der Nähe seines Startwertes von 1.805 USD zu beenden. Verschiedene Faktoren kamen zusammen und machten viele der traditionellen Rückenwinde, die das gelbe Metall begünstigen, zunichte. Da die Anleger Gold als Absicherung gegen die jahrzehntelange Inflation suchten, verhinderte der starke US-Dollar, dass das Metall große Gewinne verbuchen konnte.Wie Brian Leni von Junior Stock Review jedoch erklärte, sah die Geschichte für Gold in anderen Währungen anders aus. "Der stärkste Trend gegen Gold war in diesem Jahr zweifellos die Stärke des US-Dollar", erklärte er. "Abgesehen davon hat sich der Goldpreis in allen Währungen, die mir einfallen, außer dem US-Dollar, gut entwickelt bzw. gehalten - das ist der Grund, warum man Gold besitzt. Und wenn wir genug Zeit haben, wird Gold meiner Meinung nach auch in US-Dollar wieder an Wert gewinnen."Die Bekämpfung der galoppierenden Inflation wurde im Jahr 2022 zum wichtigsten Thema in der US-Wirtschaft. Der Angriff auf die Inflation begann im zweiten Halbjahr, nachdem die Inflation im Juni einen Höchststand von fast 40 Jahren erreicht hatte. Im Oktober fiel die Inflation auf 7,7% und damit auf den niedrigsten Stand seit Januar, was Spekulationen über eine mögliche Abschwächung der Zinspolitik der Fed auslöste. "Eine politische Kehrtwende der Fed wäre ein wichtiger Wendepunkt für den Goldpreis", so Leni. "Ehrlich gesagt glaube ich aber, dass die Wende beim Goldpreis bereits stattgefunden hat. Wir sehen es jetzt."Leni wird im neuen Jahr auf zwei wichtige Nachrichten achten. "Erstens sollte die Nachricht über den Kurswechsel der Fed für Edelmetallanleger ein großer Wendepunkt in der Wahrnehmung von Edelmetallen sein", erklärte er. "Ich denke, dass dies weltweit auf jedermanns Radar sein muss." Das zweite Ereignis werden die Entwicklungen in der Ukraine sein. "Nachrichten aus dem Ukraine- und Russland-Konflikt, ob gut oder schlecht, könnten einen großen Einfluss auf die Richtung des Marktes und die Geschwindigkeit des Geldes haben", so Leni. "Ich denke, 2023 hat das Potenzial, ein viel besseres Jahr für Investoren im Rohstoffsektor zu werden."© Redaktion GoldSeiten.de