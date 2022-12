Gold verzeichnet starke Verluste mit CPI-Bericht & US-Fed-Sitzung

Die Goldpreise bewegten sich am Dienstag um ein Wochentief, während der Dollar sich stabilisierte, da die Händler vor den wichtigen US-Verbraucherinflationsdaten, die den Ton für die US-Geldpolitik in den kommenden Monaten angeben sollen, zögerten, große Wetten einzugehen, berichtet Investing.com . Die Preise des gelben Metalls fielen am Montag stark und gaben einige der jüngsten Gewinne wieder ab, da die Händler im Vorfeld der mit Spannung erwarteten Daten ihre Gewinne festhielten.Eine stärker als erwartet ausgefallene Inflationsrate wird wahrscheinlich zu einer restriktiven Reaktion der US-Notenbank führen, was den Dollar und die Renditen von Staatsanleihen in die Höhe treiben und den Druck auf die Metallmärkte verstärken könnte. Der Dollar stabilisierte sich am Dienstag oberhalb eines Fünfmonatstiefs.Die Zentralbank wird die Zinssätze zum Abschluss ihrer zweitägigen Sitzung am Mittwoch um 50 Basispunkte anheben, aber ihre Hinweise auf den Höchststand der Zinssätze werden genau beobachtet werden. Die Fed hat die Zinsen in diesem Jahr um insgesamt 375 Basispunkte angehoben, was den Goldpreis stark belastet hat, da die Opportunitätskosten für das Halten des gelben Metalls in die Höhe getrieben wurden. Die Zentralbank signalisierte zwar, dass sie die Zinsen in den kommenden Monaten langsamer anheben werde, warnte aber auch, dass die Zinsen ihren Höchststand auf einem viel höheren Niveau erreichen könnten, wenn die Inflation kaum Anzeichen einer Entspannung zeige.© Redaktion GoldSeiten.de