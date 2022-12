Nine Mile Metals schließt 2. Tranche einer Privatplatzierung über 1.200.000 $ ab

Vancouver, 13. Dezember 2022 - Nine Mile Metals Ltd. (CSE: NINE, OTCQB: VMSXF, FSE: KQ9) (das Unternehmen oder Nine Mile) gibt den Abschluss der zweiten Tranche einer Privatplatzierung in Höhe von etwa 1.200.000 $ (das Angebot) bekannt. Das Unternehmen hat 1.875.000 Flow-Through-Einheiten (jeweils eine Einheit) zu einem Preis von 0,32 $ pro Einheit ausgegeben und damit einen Erlös von 600.000 $ erzielt. Der Gesamterlös des Angebots beläuft sich nun auf 771.000 $.Jede Einheit besteht aus einer Flow-Through-Stammaktie des Unternehmens und einem halben Warrant auf den Erwerb einer Stammaktie (jeder ganze Warrant auf den Erwerb einer Stammaktie ist ein Warrant), wobei jeder Warrant seinen Inhaber berechtigt, über einen Zeitraum von 24 Monaten eine Stammaktie zu einem Preis von 0,45 $ zu erwerben.Als Gegenleistung für ihre Dienste bei der Vermittlung von Zeichnern an das Unternehmen im Rahmen der Privatplatzierung erhielten Vermittler 112.500 Warrants auf den Erwerb von Stammaktien, die über einen Zeitraum von 24 Monaten zum Erwerb einer Stammaktie zu einem Preis von 0,45 $ berechtigen, sowie 36.000 $ in bar.Die im Rahmen der Privatplatzierungen erzielten Erlöse werden für die Exploration der Mineral-Liegenschaften des Unternehmens verwendet. Alle im Rahmen der Privatplatzierung ausgegebenen Wertpapiere unterliegen einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag.Nine Mile Metals Ltd. ist ein börsennotiertes kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Exploration von VMS-Lagerstätten (Kupfer, Blei, Zink, Silber und Gold) im weltberühmten Bathurst Mining Camp in der kanadischen Provinz New Brunswick gerichtet ist. Das primäre Geschäftsziel des Unternehmens ist die Exploration seiner drei VMS-Projekte: Nine Mile Brook, California Lake und Canoe Landing Lake (East - West). Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Exploration von Minerals for Technology (MFT), wodurch es sich in eine günstige Position für den Boom bei Elektrofahrzeugen und umweltfreundlichen Technologien bringt, die Kupfer, Silber, Blei und Zink benötigen, und sich mit Gold absichert.IM NAMEN VON Nine Mile Metals Ltd. Charles MaLette, President und DirectorT: 604-428-5171E: info@ninemilemetals.comZukunftsgerichtete Informationen: Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetzgebung enthalten, die das Geschäft von Nine Mile betreffen. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf bestimmten Schlüsselerwartungen und Annahmen des Managements von Nine Mile. In einigen Fällen können Sie zukunftsgerichtete Aussagen an der Verwendung von Wörtern wie werden, können, würden, erwarten, beabsichtigen, planen, anstreben, antizipieren, glauben, schätzen, vorhersagen, potenziell, fortsetzen, wahrscheinlich, könnte und Variationen dieser Begriffe und ähnlicher Ausdrücke oder der Verneinung dieser Begriffe oder ähnlicher Ausdrücke erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten, dass (a) das Unternehmen in Zukunft weitere Tranchen im Umfang von bis zu etwa 1.200.000 Dollar schließen wird und (b) das Unternehmen den Erlös wie oben beschrieben verwenden wird. Obwohl Nine Mile der Ansicht ist, dass die Erwartungen und Annahmen, auf denen diese zukunftsgerichteten Informationen beruhen, vernünftig sind, sollte man sich nicht zu sehr auf die zukunftsgerichteten Informationen verlassen, da Nine Mile nicht garantieren kann, dass sie sich als richtig erweisen werden.Die Canadian Securities Exchange (CSE) hat den Inhalt dieser Mitteilung nicht überprüft und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder die Richtigkeit des Inhalts dieser Mitteilung.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!