Platin - Kaufsignal voraus!

Quelle Chart: stock3

Der Widerstandsbereich der Zone von 1.000-1.030 USD wird gegenwärtig vom Industrie- und Edelmetall Platin attackiert. Ein Ausbruch über 1.030 USD liefert hierbei das taktische Kaufsignal, welches gleichsam mit einer bullischen Saisonalität einhergeht. Faktisch erlaubt sich, bei einem gelungenen Ausbruch über 1.030 USD, weiteres Aufwärtspotenzial in Richtung der Marke von 1.100 USD. Oberhalb dessen wartet bereits das Level von 1.148 USD.Sollten sich wider Erwarten die Bären durchsetzen und den Preis abermals bei 1.030 USD abweisen, wäre insbesondere unterhalb von 995 USD mit einem Re-Test der Zone von 966-975 USD zu rechnen. Ein Abtauchen darunter kommt einem klaren Verkaufssignal gleich!© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit investiert.