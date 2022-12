Gold steigt aufgrund des schwächeren US-CPI-Berichts auf neues Mehrmonatshoch

Der Goldpreis wird am Dienstag in den frühen Morgenstunden in Nordamerika höher gehandelt und erreicht nach der Veröffentlichung der Zahlen zur Verbraucherinflation in den Vereinigten Staaten ein neues Fünfmonatshoch, berichtet FX Street . Der XAU/USD-Kurs bewegt sich derzeit im Bereich von 1.810 Dollar und unternimmt einen neuen Versuch, seine Dynamik über den technisch bedeutenden einfachen 200-tägigen gleitenden Durchschnitt hinaus auszubauen.Das US-amerikanische Amt für Arbeitsstatistiken meldete für November einen bescheidenen Anstieg des Consumer Price Index (CPI) um 0,1%. Der Wert liegt deutlich unter den erwarteten 0,3% und stellt eine deutliche Verlangsamung gegenüber dem im Vormonat verzeichneten Anstieg von 0,4% dar. Darüber hinaus ging der US-Kernverbraucherpreisindex, der keine Lebensmittel- und Energiepreise berücksichtigt, im November auf 0,2% zurück und sank auf Jahresbasis auf 6% gegenüber 6,3% im Oktober.Die Daten bekräftigen die Erwartung, dass die US-Notenbank das Tempo ihrer geldpolitischen Straffung verlangsamen wird, was sich in einem erneuten Rückgang der Renditen von US-Staatsanleihen widerspiegelt. Dies wiederum drückt den US-Dollar auf den niedrigsten Stand seit Ende Juni und erweist sich als Schlüsselfaktor, der dem auf Dollar lautenden Goldpreis starken Auftrieb verleiht.Aus technischer Sicht würde ein nachhaltiger Anstieg über den horizontalen Widerstand von 1.810 Dollar bis 1.812 Dollar einen neuen Aufwärtsdurchbruch markieren und die positiven Aussichten untermauern. Der Goldpreis könnte dann die Dynamik in Richtung der Zwischenhürde bei 1.830 Dollar beschleunigen, um dann die nächste wichtige Hürde in der Nähe der Region zwischen 1.745 Dollar und 1.750 Dollar zu erreichen.© Redaktion GoldSeiten.de