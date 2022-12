Alain Corbani: "Enormer Aufschwung" für überverkaufte Goldaktien in Sicht

Laut Alain Corbani von Finance SA stehen die Goldaktien vor einem "gewaltigen Aufschwung", ähnlich wie in den Jahren 2015 und 2018. In einem Interview mit Investing News meinte er, dass ein Anstieg der Investitionsnachfrage das gelbe Metall aus seinem derzeitigen Trott herausholen würde. "Das einzige wirkliche Aggregat, das die Dynamik verändern wird, ist die Investitionsnachfrage, d.h. der spekulative Teil der Gesamtkomponente der weltweiten Nachfrage. Und den sehen wir hier nicht, er ist völlig abwesend", erklärte er.Corbani glaubt, dass die Inflation, die Zinsen und der US-Dollar ihren Höhepunkt erreicht haben, sagte aber, dass die Nachfrage nach Goldinvestitionen gering ist, weil die meisten Marktteilnehmer diese Ansicht nicht teilen. "Alles, was es braucht, ist diese Investitionsnachfrage, um ein Lebenszeichen von sich zu geben", meinte er. "Solange dies aber nicht der Fall ist, wird sich Gold in diesem neutralen, langweiligen Modus weiterentwickeln." Was die Goldaktien betrifft, so meint Corbani, dass die Inflation ihre Margen im Jahr 2022 beeinträchtigte. Da die Inflation nun aber ihren Höhepunkt überschritten hat, sieht er das kommende Jahr für Unternehmen mit Goldschwerpunkt positiv."Da die Inflation ihren Höhepunkt erreicht hat, glauben wir, dass diese Margen in Verbindung mit einem höheren Goldpreis einen großen, großen Aufschwung im Goldbereich auslösen werden - einen großen Aufschwung", sagte er. "Genauso wie wir diesen Aufschwung im Jahr 2015 hatten, so hatten wir auch diesen Aufschwung im Jahr 2018. Wir steuern auf einen identischen Aufschwung zu, und dieser Aufschwung begann, ob Sie es glauben oder nicht, von den Tiefstständen vor einem Monat."© Redaktion GoldSeiten.de