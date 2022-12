Gold hält sich über 1.800 Dollar, Kommentare der Fed zur Inflation werden erwartet

Der Goldpreis bewegte sich am Mittwoch in der Nähe eines Sechsmonatshochs, nachdem er in der vorangegangenen Sitzung stark angestiegen war, da die Märkte darauf warteten, dass die US-Notenbank im Laufe des Tages die Zinssätze anhebt und sich auch zum nachlassenden Inflationsdruck äußert, berichtet Investing.com . Die Bullionpreise zogen am Dienstag stark an, nachdem Daten zeigten, dass die Inflation des Consumer Price Index (CPI) in den USA im November weiter zurückging, was darauf hindeutet, dass der Preisdruck im Lande seinen Höhepunkt erreicht hat und wahrscheinlich zurückgehen wird.Die Daten zeigen, dass die Verbraucherpreisinflation in den USA im November stärker als erwartet auf 7,1% gesunken ist, was auf die restriktiveren monetären Bedingungen, die sinkenden Kraftstoffpreise und das nachlassende Wirtschaftswachstum im Land zurückzuführen ist. Dies war auch der niedrigste Inflationswert seit einem Jahr. Die Aufmerksamkeit richtet sich nun auf den Abschluss der letzten Fed-Sitzung in diesem Jahr, die im Laufe des Tages stattfinden wird. Es wird erwartet, dass die Zentralbank die Zinssätze um 50 Basispunkte anheben wird.Die Märkte werden jedoch die Rede des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell nach der Sitzung aufmerksam verfolgen, um zu sehen, ob die Zentralbank der Meinung ist, dass sich die Inflation ausreichend abgekühlt hat, um mit einer weiteren Drosselung des Zinserhöhungsrhythmus zu beginnen. Eine Rally an den risikogetriebenen Märkten wurde am Dienstag auch durch die Erwartung der Fed unterbrochen, da die Zentralbank in diesem Jahr eine weitgehend aggressive Haltung gegenüber der Inflation eingenommen hat.© Redaktion GoldSeiten.de