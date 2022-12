Neue alte Konflikte, Klima-Lockdown?, gefährliche Nuklear-Doktrin & irres Australien

Im Kosovo bricht ein alter Konflikt auf. Serbien ist bereit, Truppen zum Schutz der serbischen Minderheit in den Norden des Kosovo zu entsenden. Auch Indien und China beschießen sich wieder in der konfliktträchtigen Region im Himalaya-Gebirge.Laut NOAA/Rutgers Global Snow Lab ist die nördliche Hemisphäre derzeit so stark mit Schnee bedeckt wie seit Jahrzehnten nicht mehr, kein gutes Vorzeichen in der politisch gemachten Energiekrise. Ein vertrauliches Minister-Papier aus Baden-Württemberg warnt vor "Brownouts", also Abschaltungen über ca. 1,5 h, die besonders die Wirtschaft bedrohen.Inmitten der Kälte soll in Oxford ab 2024 ein Klima-Lockdown geprobt werden mit weitreichenden Einschränkungen für die Bewohner.Rußland ändert seine Nuklear-Doktrin und räumt sich das Recht zum "Entwaffnungsschlag", einem atomaren Erstschlag ein.In Australien wird ein Sozial-Kredit-System eingeführt, das für Aufruhr in den sozialen Medien sorgt und diese sind auch das Haupt-Ziel dieser Aktion. Betroffen sollen ebenfalls Krypto-Anlagen sein.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)