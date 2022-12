Jeffrey Gundlach beobachtet die Entwicklung des Goldpreises wie folgt

Der Milliardär und "Anleihekönig" Jeffrey Gundlach meinte, Gold habe sich in diesem Jahr gut entwickelt und müsse nun den 200-tägigen gleitenden Durchschnitt auf Wochenbasis überschreiten, um ein deutlich positiveres Signal zu senden, berichtet Kitco News . "Gold hat sich dieses Jahr ziemlich gut entwickelt. Wir haben es in Dollar betrachtet, und der Dollar ist in diesem Jahr immer noch ziemlich stark gestiegen, obwohl er von seinen Höchstständen entfernt ist. Aber Gold scheint sich um seinen 200-tägigen gleitenden Durchschnitt zu stabilisieren", erklärte DoubleLine Capital CEO Gundlach."Ein Anstieg über den 200-tägigen gleitenden Durchschnitt wäre sehr interessant. Wir würden einen Wochenschluss sehen wollen, nicht nur einen Tagesschluss", so Gundlach. Der CEO von DoubleLine Capital verwies auf das vorausschauende Verhalten von Gold, um zu erklären, warum der Goldpreis zu steigen beginnt. "Vielleicht ist das eine Vorhersage, die auf einen schwächeren Dollar hindeutet ... Der Dollar hat seinen Höchststand erreicht", meinte er. Außerdem erinnerte Gundlach die Anleger daran, dass Gold aufgrund der Dollarstärke in vielen anderen Währungen im Wert gestiegen ist. "Wenn man davon ausgeht, dass Gold in Dollar seitwärts tendiert, steigt es in vielen anderen Währungen", bemerkte er.Auch seine Inflationsprognose sticht hervor: Gundlach geht davon aus, dass die Inflation Mitte nächsten Jahres auf 4,5% sinken und sich dann in Richtung 3% bewegen wird. Aber wenn es der Fed gelingt, den Preisdruck auf dieses Niveau zu senken, wird der Rückgang nicht aufhören. Gundlach schließt nicht einmal eine negative Inflation aus. "Wenn die Inflation bis auf 3% sinkt - etwa in einem Jahr -, wird sie meiner Meinung nach nicht dort enden. Die Inflationsrate wird deutlich darunter liegen. So wie sie im Jahr 2021 gewaltig überschießt, wird sie auch nach unten hin deutlich überschießen. Der Consumer Price Index wird weit unter 2% fallen, vielleicht sogar negativ. In diesem Fall würde es zu einer massiven Anleiherally kommen", erklärte er.© Redaktion GoldSeiten.de