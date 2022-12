22 Dinge über das Jahr 2022, die auf das Jahr 2023 für Silber und Gold hindeuten

Was können wir von Gold und Silber im Jahr 2023 erwarten? Um diese Frage effektiv beantworten zu können, muss man sich den Kontext der Ereignisse dieses Jahres vor Augen halten. Schließlich geschieht nichts in einem Vakuum. Sehen Sie sich vor diesem Hintergrund an, ob Ihnen dieser Rückblick auf 22 Ereignisse bei Gold und Silber im Jahr 2022 hilft, sich auf das Jahr 2023 vorzubereiten...Nr. 1. Die Zentralbanken haben bis Q3-2022 mehr Gold gekauft als in jedem anderen Jahr seit 1967. Geschichtsinteressierte werden sich daran erinnern, dass die USA zu dieser Zeit einen Goldstandard besaßen. Nach Angaben des World Gold Council ist die Nachfrage "in erster Linie auf eine Flucht in sicherere Anlagen zurückzuführen". Die Zentralbanken sind seit 2009 Nettokäufer von Gold. Dies ist ein gutes Beispiel für "tun, was sie tun, nicht was sie sagen".Nr. 2. China hat zum ersten Mal seit drei Jahren mehr Gold für seine offiziellen Reserven gekauft. Im November kaufte es 32 Tonnen, als die Preise bei rund 1.650 Dollar lagen. Chinas "offizielle" Goldreserven belaufen sich nun auf 1.980 Tonnen. Ich denke, das Land besitzt viel mehr.Nr. 3. Der US-Dollar hat die Märkte in diesem Jahr stark belastet und sogar den Goldpreis geschwächt. Einige Anleger kamen zu dem Schluss, dass der Dollar und die Fed tatsächlich die Kontrolle haben.Nr. 4. "Es wird nicht nur eine weitere Rezession sein", sagt der Wirtschaftswissenschaftler Mohamed El-Erian. "Wir sind auf dem Weg zu einem tiefgreifenden wirtschaftlichen und finanziellen Wandel". Das ist eine ziemliche Warnung, die von einem Mainstream-Volkswirtschaftler kommt, der nicht zu Übertreibungen neigt. Unabhängig davon, inwieweit er Recht hat, ist der Besitz von Gold eine der stärksten finanziellen Anlagen, die wir besitzen können, um dies zu überstehen.Nr. 5. Der Social Credit Score hat in diesem Jahr an Popularität gewonnen. In Anbetracht der Schwachstellen des derzeitigen Geldsystems halten wir einen Hard Money Credit Score für wichtiger.Nr. 6. Eine digitale Zentralbankwährung (Central Bank Digital Currency, CBDC) mag bei einigen Regierungen auf dem Vormarsch sein, aber das wirft automatisch Bedenken hinsichtlich der persönlichen Privatsphäre auf. Physisches Gold und Silber hingegen befinden sich außerhalb des Bankensystems, können nicht "programmiert" werden und sind greifbare Vermögenswerte, die man in der Hand hält.Nr. 7. Hat sich an den 3 Ds etwas geändert? Die Verschuldung ist so hoch wie nie zuvor, das Ausgeben von Defiziten ist für die Politiker zur Lebensart geworden, und die hartnäckig hohe Inflation entwertet unsere Fiatkaufkraft jeden Monat. Dies ist nicht der Zeitpunkt, um Gold zu verkaufen, sondern um es zu kaufen.Nr. 8. Gold bindet Kaufkraft, kann aber in vielen Fällen an Kaufkraft gewinnen. Genau das hat es mit US-Sparanleihen getan.Nr. 9. Die Kluft zwischen dem jährlichen Silberangebot und der Nachfrage hat sich vergrößert und das größte Defizit seit Jahrzehnten verursacht. Auch das Angebot an der LBMA geht rapide zurück. Hier die Gründe für die plötzliche Kluft und was sie für die Preise bedeuten könnte.Nr. 10. Könnte Silber wirklich 500 Dollar erreichen? Auf einer Konferenz im Herbst dieses Jahres habe ich mich mit einem altgedienten Branchenkenner unterhalten, der mir erklärte, warum er glaubt, dass der Silberpreis tatsächlich dieses hohe Niveau erreichen wird. Er nannte mir sogar einen Zeitrahmen - es war ein aufschlussreiches Gespräch Nr. 11. Wie lange kann Silber noch billig bleiben? Nicht mehr lange, sagt dieser Hinweis der wichtigsten Silberproduzenten.Nr. 12. Wie diese umfassende Untersuchung des Gold-Silber-Verhältnisses zeigt, wird der Silberpreis in die Höhe schnellen.Nr. 13. Die DNA von Silber ist langweilig-langweilig-BOOM! Das zeigt die Geschichte eindeutig, was ich in den ersten 10 Minuten dieses unterhaltsamen Videos auf dem Silbersymposium hervorgehoben habe.Nr. 14. Wollen Sie mit Gold eine Eigentumswohnung am Strand kaufen? Oder wie wäre es mit einem neuen Auto, einem neuen Boot, Bier, Wein oder einem Aufenthalt in einem Luxusresort? Meine Präsentation in Vancouver zeigte, wie all diese Dinge in naher Zukunft erschwinglicher werden könnten - aber nur, wenn Sie Gold und nicht die abwertende Fiatwährung verwenden. (Disclaimer: Minenaktien werden in diesem Video behandelt und sollten nicht als Empfehlungen für Investoren angesehen werden).Nr. 15. Wenn Sie glauben, dass eine Rezession oder ein Börsencrash bevorsteht, sollten Sie die historischen Erkenntnisse über die Absicherungsmöglichkeiten von Gold berücksichtigen.Nr. 16. "PermaCrisis" war das Wort des Jahres im Collins Dictionary und bezeichnet "eine längere Zeit der Instabilität und Unsicherheit". Sehr treffend, und mit einem "Jahrzehnt der Volatilität" vor uns, sollte Gold ein Eckpfeiler in jedem Portfolio sein.Nr. 17. Wird die Fed im Jahr 2023 umschwenken? Meine Recherchen zeigen, dass sie dazu gezwungen sein wird, beginnend mit einem Ende der Zinserhöhungen, lange bevor der Consumer Price Index ihr 2%-Ziel erreicht.Nr. 18. Mehr Geldschöpfung ist praktisch garantiert, wie eine ernüchternde Studie enthüllt. Die einfachste "Lösung" für die Zentralbanker ist es, Geld zu drucken, eine Strategie, die sie fast jedes Mal anwenden, wenn sie ein Problem haben. Sie signalisiert, dass wir den einen Vermögenswert kaufen sollten, der nicht verwässert, entwertet oder zerstört werden kann.Nr. 19. Mike Maloneys bestes Zitat aus dem Jahr 2022 ist eine Warnung: "Was kommen wird, wird das Verrückteste und Verdrehteste sein, was Sie je gesehen haben, etwas, das sehr schwer vorherzusagen ist. Je besser man sich also über die Geschichte informiert, desto größer ist die Chance, dass man es überlebt."Nr. 20. Mehr Einladungen zu Konferenzen und Minenbesichtigungen... Die Zahl der Konferenzen, bei denen ich als Redner eingeladen wurde, und die Zahl der Einladungen zu Minenbesichtigungen, die ich erhalten habe, ist im Jahr 2022 deutlich gestiegen. Der jüngste Rückgang war zwar auf COVID zurückzuführen, aber das Interesse in der Branche ist eindeutig gestiegen. Das verheißt Gutes für 2023.Nr. 21. Können Sie das meistverkaufte Silberprodukt bei GoldSilver im Jahr 2023 erraten?! Angesichts der Anzahl der Bestellungen mag es einige Anleger überraschen, dass es sich weder um Eagles oder Maple Leafs noch um den 100-Unzen-Barren (den Gewinner des letzten Jahres) handelt. Es war...InstaVault Silber. Und es ist leicht herauszufinden, warum: Da die Silberprämien immer noch hartnäckig hoch sind, ist dies eine Möglichkeit, physisches Metall zu einer viel niedrigeren Prämie zu besitzen. Das ist der eigentliche Grund, warum Mike das Programm ins Leben gerufen hat. Und Ihre Mitinvestoren lieben es.Nr. 22. Welches war das meistverkaufte Goldprodukt bei GoldSilver.com? Es ist immer noch die 1-Unzen-Münze American Gold Eagle (gewöhnliches Datum). Sie ist die beliebteste Goldmünze der Welt, auch bei den Kunden von GoldSilver.Wir sind von einem hohen Maß an Unsicherheit umgeben - in Bezug auf die Märkte, die Wirtschaft, das Währungssystem, die Geopolitik und sogar die erhöhte Wahrscheinlichkeit eines schwarzen Schwans. Das ungewöhnlich hohe Maß an systemischen Risiken verdeutlicht die Notwendigkeit, unseren Lebensstil mit physischem Gold und Silber zu schützen. Wir hoffen, dass Sie wie wir auf alles vorbereitet sind, was im Jahr 2023 passieren kann.© Jeff ClarkDieser Artikel wurde am 13. Dezember 2022 auf www.goldsilver.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.