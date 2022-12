Silber könnte 2023 eine "unglaubliche Performance" haben

Es ist mehr als 22 Monate her, dass ich über Silber geschrieben habe, ein Metall, das uns allen seit der berüchtigten "Silver Squeeze"-Kampagne Ende Februar 2021 Kopfzerbrechen bereitet hat, als die Reddit-Gang die katastrophale Entscheidung traf, die Bullion-Banken zu einem Spiel mit dem Handelsring herauszufordern, so wie sie Short Squeezes bei Aktien wie Best Buy und Gamestop erzwungen haben.Ich kann mich nicht an eine einzige gewinnbringende Begegnung mit dem Silbermarkt seit dem Sommer 2020 erinnern, und ich weiß aus sicherer Quelle, dass die vier oder fünf Male, in denen ich versucht habe, ein paar hart erkämpfte Dollar zu gewinnen, der Markt sofort wieder umschlug und mich zum Geldautomaten eilen ließ, um mein Handelskapital aufzufüllen, mit brennendem Haar und blutenden Augenhöhlen.In inflationären Bullenmärkten wie den 1970er Jahren oder dem Großen Rohstoff-Superzyklus von 2001 bis 2011 wurde Silber prächtig gehandelt, mit Höchstständen 1980 bei 51 US-Dollar (ausgehend von 1,50 US-Dollar), 2008 bei 20 US-Dollar (ausgehend von den niedrigen 4 US-Dollar) und 2011 bei 47 US-Dollar (ausgehend von den niedrigen 9 US-Dollar).Einige wenige machten ein Vermögen, während viele schmerzhafte Verluste hinnehmen mussten, da Silber die gefährliche Angewohnheit hat, Anfänger an oder in der Nähe von großen Höchstständen anzulocken und dieselben Leute an oder in der Nähe von großen Tiefstständen abzustoßen. Selbst Profis wie die TD Bank ließen sich von der Anziehungskraft des glänzenden Metalls täuschen, als sie im August eine "taktische Leerverkaufsposition" in Silber oberhalb von 20 USD/Unze eingingen und "auf 17 USD hofften", nur um Ende November mit einem Verlust von 14% ausgestoppt zu werden.Silber ist eine Art Chamäleon, das in einem Moment das Gesicht eines monetären Metalls annimmt, um sich im nächsten Moment und wenn man es am wenigsten erwartet, in ein Industriemetall zu verwandeln. Dies würde die nahezu eins-zu-eins-Korrelation zwischen dem Kupfer- und dem Silberpreis in bestimmten Zeiten erklären, in denen die wirtschaftlichen Bedingungen in Richtung globales Wachstum oder beschleunigte Inflation tendieren.In den 1970er Jahren, als Silber von 1,50 USD auf 50 USD anstieg, wurde Kupfer erst gegen Ende des Jahrzehnts während des letzten Anstiegs der US-Inflation zum Kauf angeboten und stieg innerhalb von 24 Monaten von 0,60 USD je Pfund. auf 1,50 USD je Pfund an. In den letzten 25 Jahren waren Kupfer und Silber eng miteinander korreliert, mit ähnlichen Ausschlägen in den Jahren 2008 und 2020, die allesamt kurz vor risikoreichen Ereignissen wie der Subprime-Krise und dem COVID-Crash stattfanden.Während dies das Image von Silber als Industriemetall zu bestätigen scheint, bewegten sich Silber und Gold zu Beginn des Großen-Rohstoff-Superzyklus von 2001-2008 stärker im Gleichschritt als Silber und Kupfer, wodurch die Illusion entstand, dass Silber eher monetär als industriell ist. Wie dem auch sei, ich glaube, dass es an der Zeit ist, sich wieder mit Silber zu beschäftigen, denn es zeichnet sich ab, dass es im Jahr 2023 - endlich - eine herausragende Performance erzielen wird.Was die Performance von Silber auszeichnen wird, ist die Tatsache, dass meiner Meinung nach im Jahr 2023 drei starke Triebkräfte ins Spiel kommen werden, die nicht nur Silber, sondern auch die anderen Metalle, insbesondere Kupfer, die unter längerfristigen fundamentalen Versorgungsproblemen leiden und gezwungen sind, die normalen CAPEX-Zyklen zur Auffüllung der globalen Reserven zu umgehen, mit voller Wucht treffen werden.