US-Inflation rückläufig

Die Inflationsdaten gestern um 14:30 Uhr brachten ordentlich Bewegung in die Märkte. Der Verbraucherpreisindex lag im November bei 7,10% und somit unter dem Vormonat (7,70%) und auch unterhalb der Prognosen (7,30%). Auch die Kernrate (ohne Lebensmittel & Energie) lag mit 6% unterhalb der Prognosen von 6,10% und unterhalb der Oktober-Werte von 6,30%.Es folgten umgehend kräftige Bewegungen in allen Märkten. Die Aktien schossen nach oben, ebenso zogen die Edelmetalle kräftig an.Im Tagesverlauf dann zunächst Gewinnmitnahmen. Als es so aussah, als dass die Luft komplett wieder abgelassen wird, kamen dann doch Käufer in die Märkte und am Ende ordentliche Gewinne.Heute die FED-Sitzung. Nach den Inflationsdaten gestern hat sich die Erwartung nochmals etwas stärker in Richtung von +0,50% beim Leitzins verschoben. Per gestern Abend sehen 80% eine Zinserhöhung um ein halbes Prozent, 20% erwarten 75 Basispunkte:Der GDX hat gestern zur Eröffnung ein GAP gerissen, das bei 29 USD liegt:Der USD-Index gab nochmals nach und ist nun im Bereich der 6-Monatstiefs:Heute Abend wird es spannend. Erhöht die FED nur um 0,50% und deutet sie an, dass sie etwas auf die Bremse tritt, könnte dies den Ausbruch in unserem Sektor festigen. Doch noch ist es nicht so weit.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.