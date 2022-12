Gold wird trotz geringerer Zinserhöhung durch die falkenhafte Fed-Prognose verunsichert

Der Goldpreis fiel am Donnerstag, nachdem die US-Notenbank einen falkenhafteren Ton anschlug als von den Märkten erwartet, wobei die Prognose für das gelbe Metall angesichts der Aussicht auf höhere US-Zinssätze ungewiss blieb, berichtet Investing.com . Dennoch verzeichneten der Goldpreis in dieser Woche eine kräftige Erholung und überwand die wichtige Widerstandsmarke von 1.800 Dollar, nachdem die Daten zeigten, dass die Inflation in den USA im November weiter zurückging.Der Preis des gelben Metalls gab am Mittwoch leicht nach, nachdem der Fed-Vorsitzende Jerome Powell davor gewarnt hatte, dass die US-Zinssätze wahrscheinlich ein höheres Niveau als erwartet erreichen würden, obwohl die Zentralbank die Zinssätze nur um relativ geringe 50 Basispunkte anhob und ein langsameres Tempo der Anhebungen in Aussicht stellte. Steigende Zinssätze waren der größte Gegenwind für die Goldmärkte in diesem Jahr, da sie die Opportunitätskosten für das Halten von nicht-verzinslichen Anlagen in die Höhe trieben. Mit der Anhebung vom Mittwoch hat die Fed ihren Leitzins in diesem Jahr um 425 Basispunkte angehoben und damit den höchsten Stand seit der Finanzkrise 2008 erreicht.Die Fed bekräftigte auch, dass sie bereit ist, das Wirtschaftswachstum und den Arbeitsmarkt in den USA zu dämpfen, um die Inflation zu senken. "Während der Markt die Inflation vielleicht als im Sterben liegend ansieht, tut die Fed das sicher nicht. Damit die Fed eine Lockerung vornimmt, wird sie substanzielle Beweise dafür sehen wollen, dass sich die Inflation verlangsamt, und nicht nur ein oder zwei Monate, in denen die Kerninflation unter den Markterwartungen lag", schrieben die Analysten von ING in einer Notiz.© Redaktion GoldSeiten.de