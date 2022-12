Fed erwartet Zinserhöhung auf 5,1%, bevor Sieg gegen Inflation

Die Federal Reserve wird die Zinsen bis 2023 auf bis zu 5,1% anheben, bevor die Zentralbank ihren Kampf gegen die galoppierende Inflation beendet, so die am Mittwoch veröffentlichte mittlere Prognose. Die erwartete "Endrate" von 5,1% entspricht einer Zielspanne von 5% bis 5,25%. Die Prognose ist höher als die von der Fed im September prognostizierten 4,6%, berichtet CNBC Die Fed kündigte am Mittwoch eine Zinserhöhung um 50 Basispunkte an, womit der Leitzins in den Zielbereich zwischen 4,25% und 4,5% und damit auf den höchsten Stand seit 15 Jahren steigt. Das Punktdiagramm, mit dem die Fed ihre Aussichten für die Entwicklung der Zinssätze anzeigt, zeigte, dass 17 der 19 "Punkte" die Zinssätze im Jahr 2023 auf über 5% anheben würden. Sieben der 19 Ausschussmitglieder sahen die Zinsen im nächsten Jahr über 5,25% steigen. Für 2024 prognostizierte der zinsbestimmende Offenmarktausschuss der Fed einen Rückgang der Zinsen auf 4,1% und damit auf ein höheres Niveau als zuvor angegeben."Die historische Aufzeichnung warnt eindringlich vor einer verfrühten Lockerung der Politik. Wir werden den Kurs beibehalten, bis die Aufgabe erledigt ist", sagte der Fed-Vorsitzende Jerome Powell am Mittwoch auf einer Pressekonferenz. Es wird erwartet, dass die Serie von Zinserhöhungen die Wirtschaft verlangsamen wird. Aus der Zusammenfassung der Wirtschaftsprognosen der Fed geht hervor, dass die Zentralbank für das Jahr 2023 einen BIP-Zuwachs von 0,5% erwartet, was knapp über dem Wert liegt, der als Rezession gelten würde. Der Ausschuss hob auch die mittlere Erwartung für die von ihm favorisierte Kerninflationsrate auf 4,8% an, was einem Anstieg von 0,3 Prozentpunkten gegenüber den Prognosen vom September entspricht.© Redaktion GoldSeiten.de