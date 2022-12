Londoner Goldmarkt verklagt wegen ethischer Kennzeichnung für tansanische Mine

Der weltgrößte Goldmarkt sieht sich mit einer Klage vor dem High Court konfrontiert, weil er behauptet, Gold aus einer tansanischen Mine fälschlicherweise als verantwortungsvoll beschafft zertifiziert zu haben, obwohl er im Zentrum mehrerer Vorwürfe von Menschenrechtsverletzungen steht. Die London Bullion Market Association (LMBA) wird von den Familien zweier Männer, die 2019 in der North-Mara-Mine von Barrick Gold in Tansania erschossen wurden, auf eine ungenannte Summe verklagt, berichtet City A.M. In der Klage wird behauptet, die LBMA habe fahrlässig gehandelt und ihre Sorgfaltspflicht verletzt, als sie Gold aus der tansanischen Mine des kanadischen Unternehmens im Rahmen ihres Zertifikats für verantwortungsbewusstes Gold zu Unrecht als frei von Menschenrechtsverletzungen zertifiziert hat. Die LBMA hat Barricks Produkt weiterhin als konform mit ihren Menschenrechtsstandards zertifiziert, obwohl Anwälte und Nichtregierungsorganisationen mehrfach behauptet haben, dass die Sicherheitskräfte der North-Mara-Mine an Misshandlungen, Folter und Tötungen beteiligt waren.Die Sicherheitskräfte von North Mara - vor Ort als "Minenpolizei" bekannt - sollen an der Ermordung Dutzender Einheimischer beteiligt gewesen sein, die des unerlaubten Eindringens und des Diebstahls der Ressourcen beschuldigt wurden. Barrick Gold, das an dem Streit nicht beteiligt ist, erklärte, die North-Mara-Mine sei der "ständigen Bedrohung durch Invasion" von "bösartigen Banden" ausgesetzt, die versuchen, goldhaltiges Gestein zu stehlen.Sollte die Klage, die von der britischen Anwaltskanzlei Leigh Day vorgebracht wird, Erfolg haben, könnte die LBMA gezwungen sein, Barrick - das größte Goldbergbauunternehmen der Welt - vom Markt auszuschließen. Die LBMA erklärte, sie wolle den Familien aller in Tansania verletzten oder getöteten Personen ihr "tiefes Mitgefühl aussprechen", aber die Klage "sei unbegründet". Mark Bristow, CEO von Barrick, meinte, das Unternehmen sei stolz auf seine Menschenrechtsbilanz und fügte hinzu, dass die North-Mara-Mine eine "starke Arbeitsbeziehung" mit der lokalen Bevölkerung unterhalte.© Redaktion GoldSeiten.de