Marktkommentare für Anfang Dezember 2022: Gold vermeidet Aufregung

2000-02 NASDAQ Tech Wreck,

2007-09 Subprime-Hypotheken-Bust,

März 2020 Flash Crash

Die letzte Woche endete damit, dass ich die Zukunftsaussichten für den Dow Jones recht optimistisch einschätzte, denn der Dow Jones schloss oberhalb seiner Höchststände vom letzten August, oberhalb der roten Linie im BEV-Chart unten. Aber eine Woche kann auf dem Markt eine lange Zeit sein, vor allem, wenn der Dow Jones in dieser Woche zunächst am Montag unter seinen Höchststand vom letzten August zurückfiel und dann am Freitag auf dem Tiefststand der Woche schloss.Seien wir vernünftig und stellen wir fest, dass der Dow Jones einen schönen Anstieg von 15 BEV-Punkten gegenüber seinen Tiefstständen von Ende September verzeichnet hat; eine kleine Korrektur dieses Anstiegs ist angebracht. Ich hätte mich jedoch besser gefühlt, wenn der Dow Jones zunächst über seiner BEV -5%-Linie geschlossen hätte, bevor er sich entschloss, wieder unter seine Höchststände vom August zurückzufallen. Dazu hätte der Dow Jones nur 1,67% gegenüber dem Schlusskurs der letzten Woche zulegen müssen, um im unten stehenden Chart in einer Punkteregion zu schließen. Aber eine Woche später ist das nicht geschehen, und ich frage mich, wann oder ob es überhaupt dazu kommen wird.Die Margenverschuldung an der NYSE ist nicht positiv, da wir dem Jahr 2023 immer näher kommen. Es ist das vierte Mal im 21. Jahrhundert, dass die Margenverschuldung signifikant zurückgeht. Die anderen drei Male, als die Margenverschuldung ihren Höhepunkt erreichte und dann zurückging, waren vor dem;Wie Sie unten sehen können, erreichten die Margenschulden im Oktober 2021 ihren Höchststand. Im Oktober 2022 (neueste Daten) sind sie seit diesem Höchststand um 30,59% zurückgegangen, wie aus der Tabelle hervorgeht. Wird der Aktienmarkt nach diesem starken Rückgang der Margenverschuldung um 31% einen erheblichen Marktrückgang erleben?Betrachtet man die BEV-Werte für die wichtigsten Marktindices, die ich in der nachstehenden Tabelle verfolge, so hat der Aktienmarkt bereits einige erhebliche Marktrückgänge erlebt. Der NASDAQ Composite (Nr. 18) und der NASDAQ 100 (Nr. 17 unten) sind um 30% zurückgegangen. Die "Marktexperten" auf CNBC behaupten, wenn der Markt um 20% gefallen ist, befinde er sich in einem Bärenmarkt, aber was ist "der Markt"?Der Dow Jones oder vielleicht ein anderer Marktindex? Wie unten zu sehen ist, befinden sich die Indices Nr.13 bis Nr.19 alle in einem Bärenmarkt. Aber der Dow Jones bleibt auf Platz 2 und schloss die Woche mit einem BEV von -9,03%. Dank der 30 großen, dividendenstarken Blue-Chip-Aktien, aus denen sich der Dow Jones zusammensetzt, befindet sich "der Markt" also offenbar immer noch nicht in einem Bärenmarkt.Betrachtet man die Edelmetalle in den obigen Tabellen (Nr. 3, 2 und 8), so sind sie diese Woche wieder einmal gestiegen, während fast alle anderen Werte gesunken sind. Die Entwicklung des Edelmetallmarktes ist nicht aufregend, aber gut, und ich bete, dass dies auch so bleibt, wenn das Jahr 2022 verblasst und das Jahr 2023 zu unserer täglichen Realität wird. Noch ein Wort zu den großen Marktindices.Unten sehen Sie die Tabelle für die erste Novemberwoche des letzten Jahres, und der Grund, warum ich den 5. November 2021 als Basis für die obigen Tabellen verwende, ist, dass am 5. November 15 der 20 unten aufgeführten Indices auf Allzeithochs schlossen, während vier weitere in einer Torschussposition waren, wobei der XAU nicht einmal versuchte, mitzuhalten.In dieser Woche im November 2021 schlossen von 100 möglichen Tagesabschlüssen 66 mit neuen Allzeithochs. So sieht nicht ein Bullenmarkt aus, sondern ein Bullenmarkt-Top. Ja, diese wichtigen Marktindices erreichten in den nächsten zwei Monaten weitere neue Allzeithochs (BEV-Nullen = 0,00%), aber nicht in der Häufigkeit oder dem Volumen, wie unten zu sehen. Bis Februar 2022 wurden neue Allzeithochs zu Marktereignissen der Vergangenheit.Und so sieht ein Bärenmarkt aus: Die Marktbewertung sinkt von ihren letzten Allzeithochs (BEV-Nullen), wie in der obigen Tabelle für diese Woche zu sehen ist. Wie ein Bärenmarkt-Tief in dieser Tabelle aussieht, werden wir irgendwann sehen. Es könnte Jahre dauern und der prozentuale Rückgang gegenüber dem Schlusskurs dieser Woche (siehe Tabelle oben) könnte viel tiefer sein.