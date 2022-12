Silberpreis-Prognose: Trends, die Silber 2023 beeinflussen

Aufgrund der Marktvolatilität unterlag der Silberpreis im Jahr 2022 großen Schwankungen, stieg im März auf ein Jahreshoch von 26,44 USD je Unze und sank im September auf ein Zweijahrestief von 17,79 USD, berichtet Investing News . Nachdem die Gewinne des Jahres 2022 bis zum dritten Quartal verloren gegangen waren, befindet sich der Silberpreis seit Mitte Oktober in einem Aufwärtstrend und hat um 30% zugelegt. Ein Großteil dieses Anstiegs fand zwischen dem 30. November und dem 9. Dezember statt, als das weiße Metall von 21,28 USD auf 23,65 USD anstieg.Die weltweite Silberproduktion wird im Jahr 2022 voraussichtlich nur um 1% steigen, was bedeutet, dass jedes neue Angebot schnell absorbiert wird. Mit Blick auf das Angebot im Jahr 2023 meinte Adam Webb, Direktor für Minenversorgung bei Metals Focus, dass er ein gewisses Wachstum der Produktion in Südamerika und Mexiko erwartet. "Wir erwarten im nächsten Jahr ein starkes Wachstum der weltweiten Silberproduktion, das vor allem durch den anhaltenden Anstieg der mexikanischen Produktion im Zuge des Hochlaufs von Projekten wie Juanicipio und Las Chispas angetrieben wird", erklärte er. "Es wird jedoch erwartet, dass die Nachfrage weiterhin das Angebot übersteigt und der Markt daher defizitär bleiben wird."Silber ist für seine Preisschwankungen bekannt, aber auch wenn niedrigere Preise die Gewinnspannen der Minenbetreiber schmälern, dürften die Preisschwankungen des vielseitigen Metalls die Angebots- und Nachfragetrends nicht wesentlich beeinflussen. Philip Newman, Direktor bei Metals Focus, wies darauf hin, dass etwa zwei Drittel des Silbers von Unternehmen, die sich auf andere Metalle konzentrieren, als Nebenprodukt abgebaut werden. "Wenn der Preis nachgibt, wird ein großer Teil der Minenproduktion nicht so reagieren wie bei Gold oder den Platingruppenmetallen", erklärte er. Während eine Situation, in der der Silberpreis fällt und das Angebot nicht reduziert wird, "ein Nachteil wäre", wies Newman darauf hin, dass die Silbernachfrage auch weniger vom Preis abhängig ist.Silber wird oft als High-Beta-Version von Gold bezeichnet und von Anlegern zur Absicherung gegen Inflation und Risiken verwendet. Obwohl Silber anfälliger für Preisschwankungen ist, reagiert es oft auf die gleichen Marktbedingungen wie Gold. "Wir Silber-Enthusiasten haben immer gesagt, dass Silber dem Gold hinterherhinkt und dann am Ende des Bullenmarktes das Gold mehr als aufholt. Und seit 1971 hat sich das jedes Mal bewahrheitet, außer im Jahr 2020", so Lobo Tiggre von IndependentSpeculator.com.© Redaktion GoldSeiten.de