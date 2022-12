Dimitri Speck - Platzt gerade die größte Finanz-Blase aller Zeiten? (ganzer Vortrag, 5.11.2022)

Blasen sind keine neuen Erscheinungen, ob Tulpen, Eisenbahnaktien, Immobilien, es gab sie immer wieder. Derzeit, in Zeiten ungedeckten Papiergeldes, sind die Assets im allgemeinen stark überhöht, wobei der chinesische Immobilienmarkt ein Extrem darstellt. Begleitet werden solche Blasen von noch extremeren Exzessen, wie BTC zeigte. Aber wie entstehen die Blasen? Geldmengenausweitung durch Verschuldung, wodurch das System mit der Zeit immer instabiler wird.Verschiedene Finanzkrisen, zuletzt 2008, sorgten für starke Zinssenkungen der Zentralbanken, wodurch die Lage vorübergehend gerettet, die Blasen aber noch weiter aufgepumpt wurden. Diese Zeit ist jetzt, so Speck, vorbei. Die "Entspannung" der Blase sollte über Inflation erfolgen, die Guthaben und Vermögenswertpreise im Wert absenkt, d.h. reale Vermögenspreisverluste.Und ein weiterer Faktor ist bei der Entwicklung zu berücksichtigen, der Ukraine-Konflikt mit dem angehängten Sanktions-Regime, der die Wirtschaft in der EU schwächt und die Inflation anheizt. Warum hat dann Gold noch nicht wie in der Vergangenheit reagiert? Preismanipulation, noch anhaltende Dollar-Stärke, "Problemlösung" durch die Druckerpresse. Gold bleibt damit über lange Zeit aussichtsreich.Das neue und zum Vortrag passende Buch von Dimitri Speck - "Die größte Finanz-Blase aller Zeiten" - können Sie im Goldseiten Buch-Shop bestellen.Einen Artikel von Dimitri Speck finden Sie im aktuellen Messemagazin, das Sie ebenfalls im Buch-Shop von Goldseiten bestellen können.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)