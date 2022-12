Osisko Development stärkt Vorstand mit neuer Ernennung

Montreal, 14. Dezember 2022 - Osisko Development Corp. (NYSE: ODV, TSXV: ODV) ("Osisko Development" oder das "Unternehmen") freut sich, die Ernennung von David Danziger als unabhängiges Non-Executive Director im Board of Directors des Unternehmens mit Wirkung vom 14. Dezember 2022 bekannt zu geben.Herr Danziger ist ein Chartered Professional Accountant mit über 30 Jahren Erfahrung in der Wirtschaftsprüfung, Buchhaltung und Unternehmensberatung und verfügt über 25 Jahre Erfahrung im Rohstoffsektor. Derzeit ist er Senior Vice President, Assurance und National Leader of Public Companies bei MNP LLP, Chartered Professional Accountants, der fünftgrößten Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Kanadas.Herr Danziger verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Beratung von börsennotierten und privaten Unternehmen in Nordamerika bei bedeutenden Transaktionen auf den öffentlichen Märkten sowie bei komplexen Buchhaltungs- und Regulierungsangelegenheiten und kann auf eine langjährige Erfahrung als Direktor vieler börsennotierter Unternehmen an der TSX, TSXV, CSE und der New York Stock Exchange zurückgreifen. Herr Danziger ist derzeit Vorsitzender von Sports Ventures Holdings, ein Direktor von Euro Sun Mining Inc. und Mitglied des Beratungsausschusses der TSXV-Börse.David Danziger war in der Vergangenheit Mitglied des Beratungsausschusses für kleine und mittlere Unternehmen der Ontario Securities Commission (OSC) sowie der CPA/PDAC Taskforce zu IFRS für den Bergbau. David Danziger schloss sein Studium an der University of Toronto mit einem Bachelor of Commerce ab und ist ein Chartered Professional Accountant (CPA), der 1983 zum Chartered Accountant (CA) ernannt wurde.Sean Roosen, Vorsitzender des Board of Directors und Chief Executive Officer von Osisko Development, sagte: Wir freuen uns sehr, David im Team von Osisko Development willkommen zu heißen. Er bringt eine beträchtliche Fülle an Fachwissen in den Bereichen Finanzen, öffentliche Märkte und Unternehmensführung im Bergbausektor in Kanada und den USA mit, was unser Board weiter stärken wird. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit David, während wir Osisko Development weiter zu einem mittelgroßen Goldproduzenten entwickeln. "Im Rahmen seiner Berufung in den Vorstand erhielt Herr Danziger 35.778 Deferred Share Units (DSUs") gemäß dem DSU-Plan des Unternehmens. Osisko Development Corp. (NYSE: ODV, TSXV: ODV) ist als führendes Golderschließungsunternehmen in Nordamerika einzigartig positioniert, um das Goldprojekt Cariboo und andere kanadische, US-amerikanische und mexikanische Grundstücke weiterzuentwickeln, mit dem Ziel, der nächste mittelgroße Goldproduzent zu werden. Das Goldprojekt Cariboo, das sich im Zentrum von British Columbia (Kanada) befindet, ist das Vorzeigeprojekt von Osisko Development. Das beträchtliche Explorationspotenzial in der Tiefe und entlang des Streichens zeichnet das Goldprojekt Cariboo im Vergleich zu anderen Erschließungsprojekten aus. Die Projektpipeline von Osisko Development wird durch das zu 100 % unternehmenseigene Goldprojekt San Antonio in Sonora (Mexiko) und das Projekt Tintic in Utah (USA) vervollständigt.Philipp Rabenok, Direktor, Investor RelationsE-Mail: prabenok@osiskodev.comTel: +1 (437) 423-3644In Europa:Swiss Resource Capital AGJochen Staiger & Marc Ollingerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.ch