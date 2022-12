Zoltan Poszar: Wie Gold durch eine russische Gold/Ölpreisbindung auf 3.600 USD steigen könnte

In einer am 5. Dezember veröffentlichten Note des Credit Suisse "Geldmarkt-Gurus" Zoltan Poszar, entwirft dieser ein mögliches Szenario, wie Russland den Goldpreis nach oben beeinflussen könnte.Wir zitieren: Erstens wird russisches Rohöl im Vergleich zu Brent bereits mit einem steilen Abschlag von 30 USD verkauft. Es ist allgemein bekannt, dass die großen Abnehmer von russischem Rohöl China und Indien sind. Beide Länder haben sowohl staatliche als auch private Tankerflotten, die der Staat versichern kann. Im Fall von Indien können indische Raffinerien einen Teil des importierten Öls in Diesel für den Wiederexport umwandeln.Das Spiel: Kauf von russischem Rohöl zu 60 $ pro Barrel und Verkauf von Diesel zu 140 $ pro Barrel sorgt für einen schönen Crack-Spread. (…) Indien und China fungieren also als Matched-Book-Rohstoffhändler (anstelle von Glencore oder Trafigura), Erstere handeln mit Öl und letztere mit LNG und halten Rohstoffe im Umlauf.Zweitens hat sich das Risiko von Sanktionen für den Kauf von russischem Öl für einige Länder stark verändert: „Die Vereinigten Staaten freuen sich, dass Indien weiterhin so viel russisches Öl kauft, wie es will, auch zu Preisen, die über einem von den G7 auferlegten Preisobergrenzenmechanismus liegen, wenn es westliche Versicherungs-, Finanz- und maritime Dienstleistungen, die an die Obergrenze gebunden sind, meidet“, sagte Finanzministerin Janet Yellen letzte Woche. Link: www.reuters.com Vorbei sind die Zeiten, in denen der stellvertretende Nationale Sicherheitsberater der USA, Indien und andere Länder vor Sanktionen warnte, wenn sie russisches Rohöl kauften. Die Änderung der Stimmung könnte ein Hintertürmechanismus sein, um die SPR (Strategic Petroleum Reserve = nationale Ölreserve der USA) wieder aufzufüllen, und angesichts des Rabatts von 30 Dollar für Brent, den Indien für russisches Öl zahlt, würde dies unter dem angestrebten Ziel von Präsident Biden von 75 Dollar je Barell liegen.In einer verwandten Nachricht - indische Raffinerien werden vorsichtig, russisches Öl zu kaufen, da sich EU-Sanktionen abzeichnen - scheint es, als ob die Crack-Spread-Ernte (Import: Öl, Export: Diesel) bald enden wird. Link: www.reuters.com Aber wenn die USA "glücklich" sind, dass Indien importiert, wird der Export bald einem anderen Ziel dienen (Auffüllung der US-Reserven?). Drittens wissen wir jetzt, dass die Preisobergrenze auf 60 US-Dollar pro Barrel festgesetzt ist, derselbe Preis, zu dem Russland Öl an Indien und China verkauft. Aber es gibt einen Unterschied zwischen einem Schnäppchen und einem administrierten Preis.Europa braucht Öl zu gedeckelten Preisen, aber Putin ist grundsätzlich nicht daran interessiert, zu gedeckelten Preisen zu verkaufen.Er sagte in der Vergangenheit, er würde es nicht tun. Andererseits müssen die USA die SPR irgendwann wieder auffüllen, denn wenn sie dies nicht tun, sind sie möglicherweise nicht in der Lage, die heimischen Ölpreise zu kontrollieren. Wenn dafür russisches Öl aus Indien in die USA reexportiert wird, wird Putin das wahrscheinlich auch aus Prinzip nicht gefallen. Russisches Öl soll nicht in riesigen, unterirdischen Salzkavernen entlang der US-Golfküste eingelagert werden. Putin könnte dann Öllieferungen gegen Gold verlangen.Das ist Unsinn, sagen Sie? Nein ist es nicht. Schauen Sie sich die bisherigen Maßnahmen gegeneinander an:Sie marschieren in die Ukraine ein, ich friere Ihre Devisenreserven ein; Sie frieren meine Devisenreserven ein, ich lasse Sie Öl in Rubel bezahlen; der Westen boykottiert mein Urals-Öl, ich verschiffe ihn nach Osten …… der Westen begrenzt den Preis des Urals, lass sie, aber ich werde sie in Gold bezahlen lassen.Und wenn einige Länder unser Urals-Öl weiter in den Westen exportieren, werde ich sie auch in Gold bezahlen lassen.Um Pippa Malmgrens zu zitieren, der Dritte Weltkrieg hat bereits begonnen, es ist nur so, dass es ein heißer Krieg an kalten Orten (im Weltraum, Cyberspace, unter Wasser und Spitzbergen) und ein kalter Krieg an heißen Orten (Militarisierung von Inseln im Pazifik und Minen) ist Afrika.Heiße Kriege an kalten Orten beinhalten auch Machtkorridore, die bestimmen, wer Spitzentechnologien nutzen darf (die Technologieblockade der USA gegen China), wer wie viel für Rohstoffe bezahlt (die Preisobergrenze der G7 für russisches Öl) und wie Rohstoffgeschäfte abgewickelt werden (Moskaus Forderung, in Gold bezahlt zu werden, als Analogon zu Moskaus Forderung, dieses Jahr in Rubel für Gas bezahlt zu werden). Im Krieg geht es nicht um Gentleman-Verhalten … Die Obergrenze von 60 $ pro Barrel für russisches Öl entspricht dem Preis für ein Gramm Gold (zu aktuellen Marktpreisen).Die G7, angeführt von den USA, koppelt den US-Dollar effektiv mit 60 Dollar pro Barrel an den Urals-Ölpreis. Im Gegenzug koppelt Russland den Urals-Ölpreis zum gleichen Preis an Gold (ein Gramm Gold für ein Barrel Ural). Der US-Dollar wird effektiv gegenüber russischem Öl "aufgewertet": Die westliche Seite sucht nach einem Schnäppchen und erzwingt effektiv einen Preis. Russland kann dann eines anbieten, dass der Westen nicht ablehnen kann: "ein Gramm für mehr Öl".Wenn Russland der Preisbindung von 60 Dollar entgegenwirkt, indem es zwei Barrel Öl zur Bindung für ein Gramm Gold anbietet, verdoppelt sich der Goldpreis. Russland wird nicht mehr Öl produzieren, aber dafür sorgen, dass genügend Nachfrage besteht, damit die Produktion nicht eingestellt wird. Und es würde auch dafür sorgen, dass mehr Öl nach Europa fließt als über Indien in die USA. Und was am wichtigsten ist: Gold, das von 1.800 $ auf fast 3.600 $ steigt, würde den Wert der russischen Goldreserven und seiner Goldproduktion im Inland und in einer Reihe von Ländern in Afrika steigern. Verrückt? Ja. Unwahrscheinlich? Nein.Dies war ein Jahr mit undenkbaren Makroszenarien und der Rückkehr der Staatskunst als dominierende Kraft, die monetäre und fiskalische Entscheidungen vorantreibt. Oft werde ich nach dem nächsten LDI Blowup gefragt. Diese Fragen gehen an der Sache vorbei. Die Lehre aus dem Mini-Budget und dem darauf folgenden Ausverkauf der Gilts ist, dass Staaten manchmal unverantwortliche Dinge tun oder Dinge, die verantwortungsvoll erscheinen, aber nach hinten losgehen können.Russlands Entscheidung, Gold an Öl zu koppeln, könnte Gold als Zahlungsmedium zurückbringen und seinen inneren Wert stark steigern. Auf dem Papiergoldmarkt tätige Banken würden mit einem Liquiditätsengpass konfrontiert, da alle im Rohstoffbereich tätigen Banken in der Regel Long-Positionen in OTC-Derivateforderungen halten, die mit Futures abgesichert sind (eine asymmetrische Liquiditätsposition).Das ist ein Risiko, über das wir nicht genug nachdenken, und ein Risiko, das den bevorstehenden Jahreswechsel erschweren könnte, da eine starke Bewegung des Goldpreises eine unerwartete Mobilisierung von Reserven und Expansionen in Bilanzen (SLR) und risikogewichteten Aktiva erzwingen könnte. Das ist das Letzte, was wir zum Jahresende brauchen. © Sascha Opel Rohstoffraketen.de - Auszug aus dem deutschsprachigen Börsenbrief für Rohstoff-, Gold- und Minenaktien