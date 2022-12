Brad Langille (GoGold Resources Inc.) Interview - Silberproduktion und fantastische Bohrergebnisse!

Deutsche Untertitel stehen im Yt-Player zur Verfügung!

GoGold Resources Inc. (WKN: A1JAES) besitzt zwei Projekte in Mexiko, das Parral Tailings-Projekt, wo man schon seit 8 Jahren Silber aus historischen Minenabfällen gewinnt, und das Los Ricos Projekt, ein hochgradiges Entwicklungsprojekt.Beim Parral Projekt wendet man die Technologie der Agglomeratauslaugung an und gewinnt jährlich gut 2 Mio. Unzen Silberäquivalent.Das neue Vorzeigeprojekt von GoGold ist aber das Los Ricos Explorationsprojekt, das aus einem nördlichen und einem südlichen Teil besteht. Los Ricos North und South verfügen bisher über M&I und abgeleitete Ressourcen von über 240 Mio. Unzen AgÄq. Die bisherigen Bohrergebnisse sind hervorragend und wurden jüngst bei der neu erworbenen Eagle Konzession noch übertroffen, z.B. 110,6 Meter mit 387,5 g/t AgÄq, darin 11,5 Meter mit 2,2 kg/t Ag, darin 0,9 Meter mit 13,74 kg Ag.GoGold beabsichtigt eine stufenweise Entwicklung des Los Ricos Distrikts. 2023 soll ein spannendes Jahr werden, umfangreiche Bohrungen, neue PEA inklusive der neuen hochgradigen Ergebnisse, Genehmigungsverfahren und möglicherweise der erste Spatenstich für die neue Mine.Finanziell ist GoGold mit ca. 74 Mio. USD (30.Juni) und einem Börsenwert von ca. 580 Mio. CAD bestens aufgestellt. Management und technisches Team von GoGold arbeiten seit vielen Jahren erfolgreich zusammen (u.a. bei Gammon Gold und Mexgold) und konnten beträchtlichen Shareholder Value schaffen.Herr Langille war Mitbegründer von Gammon Gold Inc. und Mexgold Resources Inc. und fungierte bei beiden Unternehmen als Direktor und Chief Executive Officer. Herr Langille entwickelte die Projekte beider Unternehmen erfolgreich von der Basis bis zur kommerziellen Produktion in Mexiko. Herr Langille war ein wesentlicher Bestandteil des Wachstums und Erfolgs von Gammon Gold Inc. und Mexgold Resources Inc.Herr Langille leitete das Wachstum und die Entwicklung der Minen Ocampo und El Cubo von 1999 bis 2007. Von 2007 bis 2010 war Langille als strategischer Berater für Nayarit Gold Inc. tätig und entwickelte unter seiner Leitung das Orion Projekt vom Anfangsstadium bis zur Scoping-Studie und war maßgeblich an der Übernahme des Unternehmens durch Capital Gold im Jahr 2010 beteiligt.Herr Langille war im Laufe seiner Karriere an der Beschaffung von Kapital in Höhe von über 1 Milliarde Dollar beteiligt. (Quelle: GoGold-Website) GoGold Resources (TSX: GGD) ist ein in Kanada ansässiger Silber- und Goldproduzent, der sich auf den Betrieb, die Erschließung, Exploration und den Erwerb von hochwertigen Projekten in Mexiko. Das Unternehmen betreibt die Mine Parral Tailings im Bundesstaat Chihuahua und besitzt die Explorationsprojekte Los Ricos South und Los Ricos North im Bundesstaat Jalisco. GoGold hat seinen Hauptsitz in Halifax, NS, und baut ein Portfolio von Projekten mit niedrigen Kosten und hohen Margen auf. (Quelle: GoGold-Pressemitteilungen)