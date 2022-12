Gold scheitert über 1.800 Dollar, da Rezessionsängste zunehmen

Der Goldpreis war am Freitag nach den starken Verlusten in den vorangegangenen Sitzungen verhalten, da die wachsende Furcht vor einer Rezession durch die Signale mehrerer großer Zentralbanken, dass die Zinssätze noch lange nicht ihren Höchststand erreicht haben, noch verstärkt wurde, berichtet Investing.com Während das gelbe Metall zu Beginn dieser Woche aufgrund von Anzeichen für einen nachlassenden Inflationsdruck in den USA einige Aufwärtsbewegungen verzeichnete, kehrte sich dieser Trend rasch um, nachdem die US-Notenbank davor gewarnt hatte, dass die Zinssätze in den USA wahrscheinlich ein höheres Niveau als erwartet erreichen würden. Daraufhin signalisierte auch die Europäische Zentralbank, dass sie die Zinssätze weiter anheben werde, da die Gesamtinflation weiterhin über dem Zielbereich der Bank liegt.Das gelbe Metall sollte in dieser Woche ebenfalls rund 1,1% verlieren, was auf eine Erholung des Dollar zurückzuführen war, da die Anleger den sicheren Hafen im Dollar suchten. Gold hat seinen Status als sicherer Hafen in diesem Jahr weitgehend verloren, da steigende US-Zinsen die Opportunitätskosten für das Halten von nicht-verzinslichen Anlagen in die Höhe trieben. Dies führte dazu, dass der Dollar Gold als bevorzugten sicheren Hafen weitgehend überholte, obwohl die Angst vor einer Rezession in den USA zunahm.© Redaktion GoldSeiten.de