Goldman Sachs erwartet 2023 ein Rekordergebnis für Rohstoffe

Versorgungsengpässe und unzureichende Investitionen in neue Angebote werden laut Goldman Sachs zu einem Rekordergebnis für Rohstoffe im Jahr 2023 führen. Die Bank erwartet, dass der S&P-GSCI-Rohstoffindex im nächsten Jahr eine Rendite von 43% erzielen wird. Rohstoffe werden im Jahr 2023 die am besten abschneidende Anlageklasse sein, so die Strategen der Bank in einer Mitteilung, berichtet Oilprice.com "Aus fundamentaler Sicht sind die Aussichten für die meisten Rohstoffe im nächsten Jahr so gut wie noch nie, seit wir im Oktober 2020 erstmals auf den Superzyklus hingewiesen haben", schrieb Jeffrey Currie, globaler Leiter der Rohstoffforschung bei Goldman Sachs, laut The Australian Financial Review. Wichtige Metalle, die für die Energiewende benötigt werden, werden nach Ansicht von Goldman und Branchengrößen in den kommenden Jahren ebenfalls einen Bullenmarkt erleben.Das erste Quartal 2023 könnte aufgrund der erwarteten Konjunkturabschwächung schwächer ausfallen als der Rest des Jahres, aber die geringen Investitionen in Öl, Gas und wichtige Metalle werden weiterhin das unterstützen, was Goldman als neuen Superzyklus bei Rohstoffen bezeichnet hat. Der Rückgang der Rohölsorte Brent auf die niedrigen 80 Dollar ist nach Ansicht der Wall Street Bank wahrscheinlich nur vorübergehend, da die Ölmarktteilnehmer zu pessimistisch sein könnten, was die Nachfrage Chinas angeht.Darüber hinaus erklärte Goldman Sachs Anfang Dezember, dass die Kupferpreise im nächsten Jahr in einem "extrem" angespannten Markt ein neues Rekordhoch erreichen werden. Goldman erwartet, dass die Kupferpreise im nächsten Jahr das aktuelle Rekordhoch von 10.845 Dollar je Tonne, das im März 2022 erreicht wurde, übertreffen werden. Das Unternehmen hob sein 12-Monats-Kursziel von 9.000 Dollar je Tonne auf 11.000 Dollar je Tonne an.© Redaktion GoldSeiten.de