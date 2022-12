LBMA führt zweite Version des Global Precious Metal Code ein

Die London Bullion Market Association (LBMA) hat die zweite Version ihres Globalen Edelmetallkodexes (GPMC) herausgegeben, der die von den Marktteilnehmern auf dem Edelmetallmarkt erwarteten Mindeststandards und bewährten Praktiken darlegt, berichtet Mining Weekly . In diesem Jahr überprüfte die Arbeitsgruppe Globaler Edelmetallkodex die erste Version des Kodex und verglich die Änderungen, die in den aktualisierten Versionen des Geldmarkt- und Devisenkodex vorgenommen wurden.Dabei wurden Themen wie Fernarbeit, Diversität und Inklusion, physische Abwicklungsrisiken, ökologische, soziale und Regierungsfaktoren, relevante Finanzstandards und Standards der Marktaufsichtsbehörden sowie Richtlinien für verantwortungsvolle Beschaffung berücksichtigt. Darüber hinaus bemühte sich die Arbeitsgruppe im Rahmen von zwei öffentlichen Konsultationen um eine ausgewogene Sprache und Terminologie, in der Hoffnung, dass die neuen Ergänzungen die Standards und Erwartungen des physischen Edelmetallmarktes weiter stärken werden.Der LBMA-Vorsitzende Paul Fisher erklärt, dass der Kodex neben den Marktkonventionen auch die Grundsätze abdeckt, die von den Edelmetallmarktteilnehmern befolgt werden sollten, einschließlich Ethik, Compliance, Governance und Risikomanagement sowie vor- und nachbörsliches Geschäftsverhalten. "Solche Kodizes leisten einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung und zum Aufbau des Vertrauens, von dem die Märkte abhängen. Dieses Vertrauen ist für die Aufrechterhaltung eines effektiven, fairen und transparenten Marktes, auf dem hohe Verhaltensstandards die Norm sind, von entscheidender Bedeutung", meint er.In Zukunft wird die LBMA die Anerkennung durch die Financial Conduct Authority im Rahmen ihres Anerkennungsprogramms beantragen. Alle Mitglieder der LBMA und des Londoner Platin- und Palladiummarktes müssen sich bis Ende 2023 der zweiten Fassung des Kodex anschließen. Die LBMA begrüßt es, wenn sich auch Nichtmitglieder dem Kodex anschließen, sofern dies möglich ist.© Redaktion GoldSeiten.de