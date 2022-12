Defla XXL - Sehr komplexes Problem führt zu Märkten auf Bestellung

Die extreme Mangelteuerung durch Kampfhandlungen, Handelsabbruch, Lockdowns, Energieembargopreiswirkungen, Weizenhandelsstörung, Futtermittelversorgungsstörung ... geht weiter. Gaslieferprobleme mit potenziell katastrophaler Industrieauswirkung dauern fort, die Auswirkungen sickern in die Wirtschaft-Rezession so gut wie sicher.Und, nicht vergessen: Sanktionierte und solche, die Angst davor haben sanktioniert werden zu können, kaufen keine US-Staatsanleihen (und waren aber bis 2022 die wichtigsten Käufer von US-Staatsanleihen außer der FED selbst).Nur daher waren wegen der US-Zinserhöhungen Kursstürze von 140 auf 109 bei der 10-jährigen Staatsanleihebeziehungsweise von 110,53 auf 101,66 bei der 2- jährigen Staatsanleihemöglich: Die üblichen Käufer von außen sind nicht mehr da.Staatsanleihenkurse bilden invers die Basis für den KAPITALMARKTZINSSATZ. Dieser Kapitalmarktzinssatz plus einige Zuschläge ergibt dann den Zinssatz für Investitionskredite und Hypothekarkredite. Hypothekarkredite und deren Zinssatz sind ein Schlüssel für Beschäftigung im Bau und in einer handelsbilanzdefizitären Ökonomie wie der der USA entstehen dort, wo man nicht importieren kann- beim Bau- die meisten Arbeitsplätze.Maximale Beschäftigung und maximale Preisstabilität stehen im Gesetzesauftrag der FED. Der Konsumentenpreisindex der USA kam mit +0,1% monatlich herein (Jahresbasis 1,2%). Das Ziel der FED liegt bei 2%. Sie ist schon unter dem "Inflations"ziel.Die Aussage vom Vorsitzenden Powell, (stark verkürzt). "It is fundamentally about the labor market. There is not much progress regarding the labor market. Employment is at or above maximum employment."ist eigentlich mandatswidrig, denn Senken der Beschäftigung bei Preissteigerung von 1,2% jährlich ist nämlich NICHT vom Mandat gedeckt. Also wird er es nicht tun, was eigentlich nicht vom Mandat gedeckt ist. Wage reden schon, tun nicht und siehe da:2-Jahreszinssatz GESENKT (weil Anleihe gestiegen)