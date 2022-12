Technische Marktanalyse vom 18.12.2022: Gold, Rohöl, Euro

Quelle: ProRealTime.com

Auch wenn sich die Lage bei Gold zuletzt verbessert hat, fungiert die alte Unterstützungszone, die nun zum Widerstand geworden ist, als ernstzunehmende Barriere. Die Indikatoren haben zudem Divergenzen gebildet, die zumindest ein Warnsignal darstellen. Ein Überwinden des Bereichs um 1.800 USD könnte somit schwierig werden. Allerdings hat sich das Edelmetall in letzter Zeit recht widerstandsfähig gezeigt, weshalb ein Negieren der Indikatorensignale durchaus denkbar ist. Sollte es Gold kurzfristig schaffen, die Widerstandszone zu überwinden, könnte dies den nächsten Schub nach oben auslösen.Man könnte fast den Eindruck gewinnen, dass sich die Krisen so langsam in Luft auflösen. Das Öl notiert wieder deutlich unter dem Niveau, welches vor dem Kriegsausbruch zu beobachten war. Der Abwärtstrend hat sich inzwischen etabliert. Zuletzt ist der Preis an der zwischenzeitlich gebrochenen Trendlinie gescheitert. Die Kaufsignale bei den Indikatoren sind bereits wieder abgearbeitet. Somit dürfte die alte, latente Unterstützungszone zunächst nicht mehr erreicht werden.Einer der übergeordneten Abwärtstrends wurde vom Euro ohne größere Probleme überwunden. Seit einigen Wochen hat sich ein neuer Aufwärtstrend etabliert. Zwischenzeitliche Verkaufssignale bei den Indikatoren wurden ignoriert, was die aktuelle Stärke des Trends wiederspiegelt. Auch die jüngsten Verkaufssignale dürften kaum größere Auswirkungen haben. Somit sollte der Aufwärtstrend noch etwas anhalten können.© Christoph GeyerCFTeDiese Information ist eine Marketingunterlage im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes, d.h. sie genügt nicht allen Anforderungen für Anlageempfehlungen und Anlagestrategieempfehlungen.: Diese Information dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Diese Ausarbeitung allein ersetzt nicht eine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung.: Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine verlässliche Prognose für die Zukunft. Die Wertentwicklung kann durch Währungsschwankungen beeinflusst werden, wenn die Basiswährung des Wertpapiers/ Index von EURO abweicht.