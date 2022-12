Gold - Korrekturphase auf hohem Niveau

Im Rahmen des Anfang November begonnenen Aufwärtstrends erreichte der Goldpreis Anfang Dezember den zentralen Widerstand bei 1.807 USD. Das Erholungshoch vom August wurde zwar kurz überwunden, der Goldpreis allerdings direkt im Anschluss wieder unter die Supportmarke bei 1.780 USD abverkauft. Damit wurde in der vergangenen Woche auch eine kurzfristig bärische Keilformation nach unten verlassen. Aktuell kann der Wert sich wieder leicht erholen und an der Unterseite der Formation ansteigen.Die Korrekturphase ist noch nicht ausgestanden und könnte bei einem Abtauchen unter 1.780 USD wieder aufflammen. Die Folge wäre ein Rücksetzer bis an die Unterstützung bei 1.760 USD, ehe dort der nächste große Aufwärtsimpuls in Richtung 1.807 USD starten kann. Oberhalb dieser zentralen Hürde wäre ein Kaufsignal aktiviert, dem eine kurze Rally bis 1.848 USD folgen dürfte.Sollte Gold dagegen unter 1.760 USD einbrechen, dürfte sich die Korrekturphase direkt bis 1.735 USD ausweiten, ehe an dieser Stelle ein weiterer Versuch unternommen werden dürfte, den Aufwärtstrend fortzusetzen.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG