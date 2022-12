Wenn das passiert, beginnt ein neuer sekulärer Goldbullenmarkt

Die Realzinsen sind ein wichtiger Treiber für die Edelmetalle. Vor allem fallende Realzinsen und negative Realzinsen treiben die Edelmetalle höher. Doch es gibt einen zweiten Treiber, der auf den sekulären Trend hindeutet und über die Jahre hinweg habe ich gelernt, dass dieser genauso wichtig ist wie der Trend der Realzinsen. Die besten Entwicklungen der Edelmetalle (ausgenommen die 1960er Jahre) fanden alle während sekulärer Bärenmärkte der US-Aktien statt. Diese sekulären Bärenmärkte fanden zwischen 1929 bis 1942, 1968 bis 1982 und 200 bis 2009/2011 statt. Die Goldaktien entwickelten sich zudem in den 1960er Jahren sehr gut, doch bis dahin hatte sich der US-Aktienbullenmarkt deutlich verlangsamt.Der zyklische Goldbullenmarkt von August 2018 bis August 2020 entwickelte sich nicht in einen sekulären Markt, weil der US-Aktienmarkt in seinem sekulären Bullenmarkt verblieb. Der untere Chart bietet etwas historischen Kontext zwischen S&P 500, den Goldbergbauunternehmen (Barron’s Gold Mining Index) und Gold. Die vertikalen Linien zeigen den Beginn des sekulären Bärenmarktes und den Zeitpunkt als der S&P 500 unter seinen 40-monatigen gleitenden Durchschnitt fiel. Die Goldböden 1970 und 2001 fielen mit dem Verlust des 40-monatigen gleitenden Durchschnitts des S&P 500 zusammen.Meiner Ansicht nach haben Gold und Goldaktien bereits einen Boden gebildet. Beachten Sie, dass die Goldaktien Ende 2000 einen Boden bildeten, Monate bevor der S&P 500 seinen 40-monatigen gleitenden Durchschnitt verlor. Wenn der S&P 500 jedenfalls seinen 40-monatigen gleitenden Durchschnitt (bei etwa 3.800) verliert und dann sein kürzliches Tief von 3.500 verliert, dann würde dies praktisch bestätigen, dass sich der Aktienmarkt in einem neuen sekulären Bärenmarkt befindet.Das wäre eine unglaublich bullische Entwicklung für die Edelmetalle. Vielleicht eine der bullischsten Entwicklungen der letzten zwei Jahrzehnte. Nur Gold, das seine 12-jährige Basis und 2.100 Dollar je Unze überschreitet, würde dies übertreffen. Im unteren Chart sehen wir, dass Breakouts in Gold und S&P über mehrere Jahrzehnte üblicherweise einer wichtigen sekulären Spitze des Gegenstücks folgen.Die großen Breakouts des S&P 500 (2013, 1982, 1951) folgten deutlichen Spitzen der harten Vermögenswerte. Die wichtigen Breakouts in Gold (1971, 2005) traten nach den sekulären Höchstständen der Aktien 1968 und 2000 auf. Kurz gesagt, der S&P 500, der seinen Abwärtstrend fortsetzt und auf niedrigere Tiefs fällt, ist ein wichtiger Katalysator für die Edelmetalle und könnte nur wenige Monate entfernt sein. Wie bereits zuvor erwähnt, werden die Edelmetalle, da sie gemeinsam mit dem Aktienmarkt gestiegen sind, einen Selloff verzeichnen, während sich der Aktienmarkt auf wichtige Unterstützungsniveaus bewegt.© Jordan Roy-ByrneDieser Artikel wurde am 16. Dezember 2022 auf www.thedailygold.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.